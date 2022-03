Tatumi hiilgemäng vedas Bostoni Brooklyni vastu võidule

Bostoni võitu andis suure panuse Jayson Tatum, kes tabas 30-st väljakult sooritatud viskest 16, sealhulgas kaheksa kolmest 15-st ja kogus lausa 54 punkti. Tatum on viimase kalendriaasta jooksul teinud neli vähemalt 50-punktist mängu, neli korda on Bostoni särgis maagilise piirini varem jõudnud vaid legendaarne Larry Bird.

Kevin Durat viskas Brooklyni kasuks 37 punkti ja jagas kaheksa resultatiivset söötu, Kyrie Irvingi arvele jäi 19 punkti ja kuus korvisöötu.

Põhihooaja teises pooles oma kaitsemängu leidnud Boston on kerkinud võimsasse hoogu: viimasest 16 mängust on võidetud 14, kogusaldo 39-27 asetab nad idakonverentsis praegu viiendale kohale. 39 võitu on ka Philadelphial, Milwaukeel ja Chicagol, ehk Miami (43-22) järel käib teisele kohale kõva heitlus.