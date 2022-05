ESPN: Jokic võidab teist aastat järjest kõige väärtuslikuma mängija tiitli

Allikad rääkisid Wojnarowskile, et ametlik teadaanne tehakse selle nädala jooksul. 27-aastasest serblasest saaks sellisel juhul 15. mängija NBA ajaloos, kes võitnud mitu MVP auhinda. Viimase kümne aasta jooksul on järjestikused kõige väärtuslikuma mängija auhinnad võidetud neli korda: enne Jokicit tegi seda LeBron James aastatel 2012 ja 2013, Stephen Curry 2015 ja 2016 ning Giannis Antetokounmpo 2019 ja 2020.

Jokici individuaalsed numbrid olid sel põhihooajal paremadki kui eelmisel, kui ta kogus 74 mänguga keskmiselt 27,1 punkti, 13,8 lauapalli ja 7,9 resultatiivset söötu. Temast sai esimene mängija NBA ajaloos, kes kogus ühe hooaja jooksul vähemalt 2000 punkti, 1000 lauapalli ja 500 korvisöötu.

Serblane aitas Denver Nuggetsi läänekonverentsis kuuenda asetusena play-off'i, vaatamata sellele, et mängujuht Jamal Murray pidi põlvevigastuse tõttu vahele jätma kogu hooaja ning Michael Porter Jr sai kaasa lüüa vaid üheksas mängus. Avaringis kaotas Nuggets Golden State Warriorsile.

"See, mida ta on teinud, on lihtsalt märkimisväärne," rääkis Denveri peatreener Michael Malone Jokicist hiljuti. "Tean, et olen subjektiivne, aga MVP ei ole sel hooajal võistluseks. On teisigi suuri mängijaid, aga mida Nikola Jokic on sel aastal selle tiimiga teinud, on uskumatu."