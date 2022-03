56 punkti visanud James vedas Lakersi võidule

Isiklikust punktirekordist jäi LeBron James viie punkti kaugusele. 2014. aastal viskas toona Miami Heati ridadesse kuulunud James Charlotte Bobcatsi vastu 61 punkti.

Läinud öösel sai James lisaks 56 punktile kirja ka 10 lauapalli ja kolm korvisöötu. Russell Westbrook viskas võitjate eest 20 punkti ning neli kaugviset tabanud Malik Monk toetas 12 punktiga. Warriorsi resultatiivseim oli Stephen Curry 30 punktiga, Jordan Poole tõi 18 punkti.

LeBron put on a SHOW in front of the @Lakers home crowd, dropping 16 of his 5️⃣6️⃣ points in the fourth-quarter to seal the win for the #LakeShow!