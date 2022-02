Vene Varesega liitumisest: võtsin väljakutse vastu ja nüüd oleme õigel teel

"Tollel hetkel oli kõik ikkagi väga lahtine, olin ju üle kuu aja nii-öelda töötu. Siis ei olnud veel mitte midagi. Läks üks kolm-neli nädalat aega, enne kui üldse midagi liikuma hakkas. Aga ei olnud suurt pabinat, teadsin, et tuleb rahulikult oodata ja ootasin ära," tõdes Vene ERR-ile.

"Kontakt nendega on mingil määral kogu aeg olnud ja pigem on mälestused sealt head olnud," jätkas Vene. "Eestlastele on ka varasemalt sobinud see koht. Mingi aeg helistati ja küsiti, kas on üldse huvi ja kas oleks võimalust. Ega nende olukord ei olnud ka kiita ja paljud olid ära öelnud, sest nad olid viimasel kohal. Mina teadsin, mida sealt oodata ja olin korra selle tee läbi käinud. Mul oli omal mingisugune ettekujutus olemas, kuidas see võiks välja näha ja teadsin seda ümbruskonda ka, et see on teoorias võimalik. Võtsin väljakutse vastu ja arvan, et oleme praegu õigel teel."

Kui Vene Varesega liitus, oli tiimil tabelis kolm võitu ja üheksa kaotust, millega oldi tabelis viimasel kohal. Viimasest viiest mängust on Varese aga võitnud neli ja see on tõstnud nad 12. kohale. Suure panuse on sellesse andnud ka Vene: veebruari esimesel nädalavahetusel viskas ta Bologna vastu 27 punkti ja võttis üheksa lauapalli, mõned päevad tagasi kogus ta Reggio Emilia vastu 23 punkti.

"Eks esimesed mängud olid rabedamad ka, aga erinevad asjad langesid kokku," sõnas Vene. "Treenerivahetus, uus süsteem, mõned vanad tuttavad, hea võistkondlik tunnetus ja meeleolu. Saime need asjad klappima nii riietusruumis kui platsil ja arvan, et meil on praegu päris hea seis."

Eesti peab MM-valiksarjas kaks kohtumist Poolaga, esmalt 25. veebruaril kodus ning siis kolm päeva hiljem võõrsil. "Tuleb võtta rahulikult, oma asja ajada, aga teistpidi peab ka emotsioone üles kütma. Kindlasti on see tabeli mõistes väga tähtis aken, sellest võib väga palju sõltuda. Läheme vaikselt, üks mäng korraga. Kindlasti on vastane mängitav ja on võidu peale mäng," kinnitas Vene.