Selgus Eesti korvpallikoondise koosseis mänguks Poolaga

Reedel kell 19.00 Tallinnas Saku Suurhallis algavas mängus rivistuvad väljakule Toijala taktikalist käekirja hästi tundvad Siim-Sander Vene, Kristjan Kitsing, Martin Dorbek, Janari Jõesaar, Rauno Nurger, Maik-Kalev Kotsar, Kaspar Treier, Märt Rosenthal, kes kandsid suuremat rolli Eesti koondisele piletit 2022. aasta Euroopa meistrivõistluste finaalturniirile sepistades.

Samuti kuuluvad esindustosinasse novembriaknas kaasa teinud 17-aastane Henri Veesaar ja Joonas Riismaa, varem on Eesti koondises mänguaega teeninud ka Siim-Markus Post. Esimest korda valmistub Eesti koondise värve kaitsma Gregor Ilves.

Eesti koondise peatreener Toijala ütleb hoolealustele enne väljakule minekut: "Me mängime kodus. Me läheme võitlema ja võitma."

Itaalia kõrgliigaklubi Varese Openjobmetise põhiviisiklane Vene ning Saksamaa kõrgliigas pallivad Hamburg Towersi keskmängija Kotsar ja Bayreuthi ääremängija Jõesaar on näidanud viimastel nädalatel head vormi.

"Meil ei ole vaja teha midagi imelist," ütles Toijala. "Kui saame oma mängu käima, siis meil on hea võimalus, aga peame kõik 40 minutit olema keskendunud ja valmis võitlema."

Kodumeeskonna taktikalisi käike valides tuleb peatreeneri sõnul lähtuda Poola koondise mängustiilist. "Poolakad panevad kõvasti survet, veel kõvemini kui Iisrael. See tekitab kindlasti vajaduse teha meie süsteemis muudatusi. Põhimõtted jäävad samaks ja suur pilt ei muutu. Eelmises MM-valikmängude aknas täitis väikese ääremängija rolli ehk number kolme positsiooni Vene ja ta täidab ka praegu."

Ilves võtab Eesti koondisse kaasa tarviliku mängupraktika, mida on sügisest saadik TalTech/OPTIBET-i põhikoosseisu mehena Paf Eesti – Läti korvpalliliigas näidanud.

"Ilves tuli meie treeningutele väga fokusseeritult, ta oli meie liikumised enne üle vaadanud. Tema korvpalluri IQ on heal tasemel ja ta on saanud treeningutel hakkama," lausus Toijala.

Esindustosinast jäid välja Jaan Puidet, Martin Paasoja ja Taavi Jurkatamm. "Nad jätkavad meiega koos treenimist," ütles Toijala. "Esimene mäng Poolaga näitab, kas meil on vaja teha muudatust teiseks kohtumiseks võõral väljakul. Kui jah, sel juhul on võimalik nende seast valida. Nad on olnud treeningutel tublid."

Eesti – Poola kohtuvad 25. veebruaril Tallinnas Saku Suurhallis ja 28. veebruaril Lublinis.

Eesti meeste korvpallikoondis

Tagamängijad:

Märt Rosenthal (22-aastane, 192 cm pikk, Tartu Ülikool Maks & Moorits)

Martin Dorbek (31, 194, BC Kalev/Cramo)

Gregor Ilves (23, 191, TalTech/OPTIBET)

Siim-Markus Post (24, 184, Pärnu Sadam)

Ääremängijad:

Siim-Sander Vene (31, 203, Varese)

Janari Jõesaar (28, 198, Bayreuth)

Joonas Riismaa (19, 199, Pistoia), vajadusel tagamängija

Kristjan Kitsing (31, 205, Kalev/Cramo)

Kaspar Treier (22, 204, Sassari)

Keskmängijad:

Maik-Kalev Kotsar (25, 211, Hamburg Towers)

Rauno Nurger (28, 208, BC Kalev/Cramo)

Henri Veesaar (17, 210, Madridi Real)