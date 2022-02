Fenerbahces huvi äratanud Kotsar ERR-ile: see oleks olnud äge võimalus

Kotsari vastu tundis eelmise aasta lõpus huvi Türgi tippklubi, Euroliigas mängiv Istanbuli Fenerbahce. "Ütleme nii, et huvi oli, seda kinnitan. Rohkem detailidesse ma väga ei soovi laskuda. Suurem huvi oli ühelt klubilt," tõdes Kotsar intervjuus ERR-ile.

"See oli meeskonna otsuseks, et nad tol hetkel ei tahtnud mind asendada teise mängijaga. Seetõttu mind minema ei lastud ja austan seda," lisas Kotsar. "Ma ei ütle, et see mind otseselt kurvaks tegi, muidugi oleks äge olnud sellist võimalust saada, aga nagu ütlesin, see oli klubi otsus, austan seda ja loodetavasti tulevad hooaja lõpus uued võimalused."

Saksamaa kõrgliigas on Kotsar sel hooajal 18 matšiga teeninud keskmiselt 27 minutit mänguaega ja selle jooksul visanud 13,7 punkti, noppinud 7,1 lauapalli ja viskeid tabanud 63-protsendise täpsusega. Eelmisel nädalal aitas eestlane oma koduklubi Hamburgi 113:103 võidule Würzburgi üle, visates selles mängus 30 punkti. Samuti jäi tema arvele kümme ründelauda.

"Ma ei oska öelda, kas olen elu parimas vormis, aga heas vormis kindlasti," sõnas Kotsar. "Alati peab olema võimalikult heas vormis ja seda hoidma hooaja lõpuni. Iga trenn, iga vaba moment peab keskenduma sellele, et järgmine mäng oleks võimalikult heas olukorras."

Eesti koondise novembris toimunud mänge Saksamaa ja Iisraeli vastu pidi Kotsar jälgima kõrvalt. "Esimest mängu Saksamaa vastu vaatasin koos meeskonnakaaslastega, sakslaste kõrval vaadata, kuidas Eesti Saksamaale pähe teeb, on mõnus tunne! Olin väga uhke meeskonnakaaslaste üle ja uhke olla eestlane. Loodan, et toon nüüd korvi alla jõudu juurde, tulen koondise juurde endast maksimumi andma," kinnitas Kotsar.