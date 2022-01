Kanepi alistanud Swiatek pidi poolfinaalis alla vanduma Collinsile

Collins kaotas poolfinaalis Swiatekile vaid viis geimi. Tema senine parim tulemus on 2019. aastal Austraalia lahtistel poolfinaali jõudmine.

Eelmise aasta märtsis eemaldati Collinsil munasarjast tsüst ning ta pidi mõnda aega väljakult eemal olema. Pärast naasmist on ta võitnud kaks WTA tenniseturniiride tiitlit Palermos ja San Joses.

Omavahel on Collins ja Barty varem kohtunud neljal korral ning neist kolm on võitnud Barty. Viimati kohtusid nad eelmisel aastal Austraalias Adelaide'is peetud WTA 500 kategooria turniiril, mille võitis 6:3, 6:4 Collins.

The fairytale run continues for Danielle Collins



The American delivers an emphatic 6-4 6-1 victory to upset 7th seed Iga Swiatek and advance to her maiden Grand Slam final.



