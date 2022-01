Rubljovile kerge võit, O'Connell jõudis esimest korda kolmandasse ringi

Kui esimene sett oli üsna tasavägine, siis teises ja kolmandas setis domneeris Rubljov mängu täielikult. Kolmandas setis võitis venelane kõik kuus geimi.

Järgmisena kohtub Rubljov horvaat Marin Ciliciga (ATP 27.), kes alistas Norbert Gombose (ATP 117.) 6:2, 6:3, 3:6, 7:6 (6).

Austraallane Christopher O'Connell (ATP 175.) saavutas neljapäeval oma kodusel suure slämmi turniiril karjääri suurima võidu, kui alistas Diego Schwartzmani (ATP 13.) 7:6 (6), 6:4, 6:4.

"See on minu karjääri suurim võit," ütles esimest korda kolmandasse ringi jõudnud O'Connell pärast mängu. "Teha seda Austraalia lahtiste teises ringis, see on uskumatu tunne. See on parim tunne, mis mul tenniseväljakul kunagi olnud on. Olen tennist mänginud alates neljandast eluaastast ja see on mu unistuse täitumine."