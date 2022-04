Sebastien Loeb istub Portugali rallil taas Fordi rooli

Loeb ja tema kaardilugeja Isabelle Galmiche tegid M-Spordi ridades debüüdi tänavuse hooaja avaetapil Monte Carlos, kus said kohe ka rallivõidu. Loeb võitis Monte Carlos kuus kiiruskatset ja edestas üldarvestuses 10,5 sekundiga kaheksakordset maailmameistrit Sebastien Ogier'd.

"Pärast pikka pausi Monte Carlo ralli võitmine oli suurepärane tunne. Tiim töötas väga hästi ja lahendas kiirelt probleemid, mis meil testikatsel tekkisid, aidates meil jõuda enda 80. rallivõiduni," kommenteeris Loeb M-Spordi pressiteate vahendusel. "Alates esimesest testimisest selle autoga olen end väga hästi tundnud ja naudin hübriidiga sõitmist. See on suurepärane auto, suurepärane tiim ja saime koos imelist hetke tähistada."

"Portugali ralli ajal oli mu kalender tühi ja kuna võistlesin seal kruusarallil 2019. aastal, on mul mõningatelt kiiruskatsetelt legendid olemas. See oli ka üks põhjuseid, miks Portugali valisin," lisas Loeb, kes on varem Portugali ralli kahel korral võitnud. "Teine põhjus oli see, et tahtsin kruusarallil võistelda. Mulle meeldib kruusal sõita, seetõttu oli see väga lihtne otsus."

M-Sport paneb Portugalis välja viis autot.