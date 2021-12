Loeb osaleb uue kaardilugejaga Monte Carlo rallil

Pärast täiskohaga sõitjakarjääri lõpetamist 2012. aastal on prantslane jätkanud üksikutel rallidel sõitmist. Tulevane Monte Carlo ralli on Loebile viimase üheksa aasta jooksul viiendaks: 2013. ja 2015. aastal võttis ta etapist osa Citroeniga, 2019 ja 2020 keeras hooaja avarallil Hyundai rooli.

Seekord saab 47-aastane prantslane istuda M-Spordi Ford Puma Rally1 hübriidmasinasse. "Naudin seda ikka veel, mul on alati lõbus WRC masinatega sõita," rääkis üheksakordne maailmameister DirtFishile.

"Mul oli võimalus tagasi tulla. Testisin uue tehnoloogiaga autot ja nautisin seda. Küsisin endalt, miks mitte mõnel etapil kaasa lüüa? Auto on jätkuvalt kiire ja ma ei usu, et eelmise põlvkonna masinatega on vähemalt asfaldil suurt erinevust," tõdes Loeb.

Prantsusmaa legendi kaardilugejaks on Monte Carlos Isabelle Galmiche. Kogu senise karjääri jooksul on Loebi partneriks olnud Daniel Elena.