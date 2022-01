M-Spordi tiimijuht ootab Greensmithilt pjedestaalikohtasid

"Ma arvan, et tema [Greensmithi - toim.] eesmärk peaks olema pjedestaalile pääsemine. Järgmise sammu võtmine on alati raske, aga ta on rallimaailma kõige kõrgemal tasemel sõitnud juba 2017. aastast ning viimasel kahel aastal on ta näidanud stabiilseid esitusi," rääkis Millener ralliportaalile DirtFish.

Eelmisel hooajal lõpetas Gus Greensmith autoralli MM-sarja üldarvestuses üheksandal kohal. Tema parimaks tulemuseks oli Keenia ralli neljas koht, Portugali ja Kreeka rallil lõpetas Greensmith viiendal kohal.

"Teame, et eelmisel hooajal polnud meie auto väga konkurentsivõimeline. Läinud aastal keskendusime selleaastase auto arendamisele. Praeguse autoga ei tohiks tal mingeid probleeme olla," lisas Millener.

Greensmith ise sihib esmalt karjääri esimest katsevõitu, kuid nõustus tiimipealiku Richard Milleneriga, et tulemused peavad paranema.

"Eelmine aasta jäin kuuel korral katsevõidust vähem kui sekundi kaugusele. Meil on tiimis väga enesekindel meeleolu ja usume, et sel aastal oleme tipule lähemal kui eelmisel aastal," ütles Greensmith.

Lisaks 25-aastasele britile sõidavad järgmisel hooajal M-Spordi rivistuses ka Craig Breen ja Adrien Fourmaux. Üheksakordne maailmameister Sebastien Loeb sõidab samuti teatud etappidel M-Spordi ridades, neist esimesena hooaja avarallil Monte Carlos.

Monte Carlo ralli toimub 20.-23. jaanuarini.