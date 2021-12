FIA uus president: kaks ja pool tehasetiimi pole WRC jaoks piisav

60-aastane Sulayem on endine rallisõitja, kes võitnud Lähis-Idas hulgaliselt tiitleid ning kaasa löönud ka MM-sarjas. Viimati keeras ta WRC masina rooli 1995. aasta Austraalia rallil, sõites toona Toyota Celicaga.

"Räägime pidevalt F1-st, aga me ei saa teisi alasid unustada," vahendab Autosport Sulayemi sõnu. "Olen rallitaustaga mees, me peame vaatama ka WRC poole. Nii tähtsas MM-sarjas pole kaks ja pool tehasetiimi piisav."

"Me ei saa oodata, et inimesed tulevad meie juurde. Tunnen, et peame tootjate ustele koputama ja tegema kindlaks, et teeme oma ala neile võimalikult ahvatlevaks," tõdes Sulayem.

Samuti tahab uus president rallimasinate maksumust kontrolli all hoida, et ala oleks tootjatele ligipääsetavam. "Sõitsin hiljuti Rally3 autoga ja see saab teha WRC masina tööd: see pole küll sama kiire, aga maksumus on palju madalam. Ka rohujuuretasandil peavad sõidukid oma hinnalt olema kättesaadavad. Peame kaasama inimesi ka Aafrikast, Lähis-Idast ja Aasiast, aga kas nad saavad seda endale lubada? Ei. Need on mõned valdkonnad, millega peame tööd tegema," rääkis Sulayem.