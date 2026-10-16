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Euroopa liigas jätkab puhaste paberitega kümme meeskonda

Jalgpall
Juventuse võiduvärava autor Randal Kolo Muani.
Juventuse võiduvärava autor Randal Kolo Muani. Autor/allikas: SCANPIX/IMAGO/AgenciaLOF
Jalgpall

Jalgpalli Euroopa liiga põhiturniiril jätkab kahe vooru järel täiseduga kümme meeskonda.

Tabeli tipus on väravate vahega +6 Torino Juventus ja Leverkuseni Bayer. Juventus sai teises voorus võõrsil jagu Celta Vigost 2:1, võitjate väravad lõid Nick Woltemade (58. min.) ja Randal Kolo Muani (90+2.).

Tunamullune finalist Leverkusen alistas võõral väljakul Poznani Lechi 4:0. Kaks väravat kirjutati Tšehhi ründaja Patrik Schicki (29., 41.) nimele, lisaks said jala valgeks Malik Tillman (32.) ja Ibrahim Maza (88.).

Kolmandal tabelireal asub Lissaboni Benfica, kes loputas külla sõitnud Glasgow Celticut 4:1. Kolumblasest ründaja Jhon Duran skooris kaks väravat, seejuures üks tabamus oli panenka-penalti.

Kolmest Inglismaa klubist säilitas täisedu kaks. Bournemouth teenis koduväljakul 3:0 võidu Grazi Sturmi üle ning Mart Poomi kunagine koduklubi Sunderland sai võõrsil 2:1 jagu Torreensest. Crystal Palace jäi võõral väljakul 2:3 alla Lyon'ile, kes jätkab puhaste paberitega.

Ainult võite on tunnistanud veel Besiktas, Omonia, Ferencvaros ja Olympiakos. Besiktas alistas võõrsil Hoffenheimi 3:2, Omonia oli võõrsil 3:0 üle Celjest, Ferencvaros sai 2:1 jagu Plzeni Viktoriast ning Olympiakos võitis 1:0 tulemusega Marseille'i.

Toimetaja: Henrik Laever

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