Liivak: kui tuled meistrina väljakule, saad pingevabalt jalgpalli nautida

"Enne mängu tuled väljakule, mingil määral on ikkagi pinged maas. Tuled väljakule meistrina ja mis sul siis muud teha on, saad pingevabalt jalgpalli nautida," mõtiskles Levadia viimase värava löönud Frank Liivak.

"Flora on ju põhjusega teised, imelik oleks, kui me kõik 90 minutit neist üle lendaks. Tublid, alguses oli selline pusimine, üksteisega harjumine, väljakuga harjumine, aga ma arvan, et võib öelda, et lõpuks jõuga võtsime need punktid jälle ära," rääkis Liivak. "Ei olegi midagi, saab taaskord kiita meeskonda, kiita treenereid, kiita Levadia fänne."

Hooaja lõpuni on jäänud veel viis mängu, kas hooaja lõpus ikka tahtmist ja põlemist veel leiate? "Nagu täna näha, siis tundub, et leiame! Slava tegi sellise laheda, natuke teistmoodi kõne enne mängu ja ma arvan, et see juba toimis," tõdes Liivak. "Me oleme ju jalgpallurid, see on meie elukutse, iga päev teeme trenni ja meie töö on väljakule tulla. Ja nagu ma ütlesin, kui pinge on maas, siis mängime jalgpalli sellepärast, et see meile meeldib. Kui sa saad jalgpalli mängida, siis miks mitte!"