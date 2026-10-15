Welco kindlustas pääsu järgmiseks hooajaks Premium liigasse

Tartu JK Welco kindlustas esiliiga 32. voorus pääsu 2027. aastal A. Le Coq Premium liigasse, kui võõrsil alistati FC Tallinn koguni 7:0. Vooru teises kohtumises oli Tallinna FCI Levadia U-21 koduväljakul 1:0 parem Nõmme Kalju FC U-21-st.

Lasnamäe spordikompleksi kunstmurustaadionil haaras Welco juhtohjad juba esimese viie minutiga, kui täpsed olid Henri Käblik ja Enrico Veensalu. FC Tallinna olukord muutus veelgi keerulisemaks 20. minutil, mil Vladimir Avilov pidi punase kaardi tõttu väljakult lahkuma. Vaid minut hiljem suurendas Käblik Welco edu oma teise väravaga ning 37. minutil kasvatas Uku Malki külaliste eduseisu juba neljaväravaliseks, vahendab jalgpall.ee.

Teisel poolajal jõudis kahel korral sihile Kenlou Laasner ning 90. minutil vormistas lõppseisu Rendo Roots.

Welco on kogunud 33 mänguga 71 punkti ja kindlustanud endale esiliiga võidu. Lähimat jälitajat Viimsi JK-d edestatakse 15 punktiga. FC Tallinn jätkab 35 punktiga kaheksandal kohal.

Maarjamäe staadionil peetud duubelvõistkondade vastasseisus alistas FCI Levadia U-21 Nõmme Kalju U-21 1:0. Kohtumise ainsa värava lõi 60. minutil Vjatšeslav Pavlovitš, kes suunas võrku Trevor Elhi söödu. Levadia duubel paikneb 50 punktiga viiendal kohal, Kalju U-21 on 25 punktiga eelviimane.

Esiliiga 32. voorus kohtub Tallinna FC Flora U-21 22. oktoobril kell 19 FC Nõmme United U-21-ga. FC Elva võõrustab 1. novembril kell 13 JK Tallinna Kalevit.