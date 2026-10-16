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Eesti Discgolfi Liit valis uue presidendi ja juhatuse

Kettagolf
Raimond Tamm (vasakul) ja Roger Tibar.
Raimond Tamm (vasakul) ja Roger Tibar. Autor/allikas: Riko Smirnov/Facebook
Kettagolf

Eesti Discgolfi Liit kogunes kolmapäeval erakorralisele üldkoosolekule, et valida alaliidule uus president ja juhatus.

Kokku seadis oma kandidatuuri üles viis inimest, kellest kolm osutusid ka juhatusse valituks. Uueks presidendiks valiti Raimond Tamm. Lisaks talle valiti juhatusse veel Silver Saks ja Marger Krumm. 

"Uue juhatusega anname endast parima, et luua häid võimalusi discgolfiga tegelemiseks ja ennast teostada nii igas vanuses harrastajatele kui ka meie tippudele. Kümned tuhanded harrastajad, absoluutsesse maailma tippu tõusnud sportlased ning vägevad eestvedajad üle kogu Eesti on toonud siinse discgolfi maailmakaardile," kirjutas Tamm ühismeedias.

Senine president Roger Tibar teatas septembri lõpus, et astub koos ülejäänud juhatusega ametist tagasi. Ta oli alaliiduga seotud alates 2024. aastast ja presidendi ametis alates mullu septembrist.

"Minu enda otsus on väga pragmaatiline – oma aeg tuleb investeerida sinna, mis silma särama paneb ning mida jõuad ette võtta. Tänasel hetkel ei mahu vabatahtlikuna täiskoormusel alaliidu juhtimine minu töölauale ning see on ka põhjustanud kiire läbipõlemise. Sellisel viisil ei ole mõistlik jätkata," selgitas Tibar ametist lahkumist.

Toimetaja: Henrik Laever

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