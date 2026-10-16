Paskotši aitas Genti eurosarjas võiduni, Kristal korjas punase kaardi

Paskotši koduklubi Gent alistas avamängus koduväljakul valitseva Taani meistri Aarhusi 1:0. Võiduvärava lõi 87. minutil Elevandiluuranniku ründaja Hyllarion Goore.

Paskotši tegi Genti kaitseliinis kaasa täismängu ning sooritas teisel poolajal ka ühe pealelöögi, mis blokeeriti Aarhausi mängija poolt. Järgmisel nädalal kohtub Gent võõrsil Portugali klubi Bragaga, kes kaotas avamängus võõrsil FC Kopenhaagenile 0:3.

Kristali ja Käidi leivaisa, valitsev Šveitsi meister Thun pidi võõrsil tunnistama Hollandi klubi Twente 1:0 paremust. Mõlemad eestlased kuulusid algkoosseisu, kuid Kristali tööpäev sai varajase lõpu.

Nimelt sattus Kristal 57. minutil vastasmängijaga võitluslikku olukorda ja esialgu vilistas peakohtunik vea eestlase kasuks, kuid VAR-i kohtunik nägi olukorda teisiti. Peakohtunik vaatas seejärel olukorra videokordusest üle ja otsustas Kristalit karistada punase kaardiga.

Patrik Kristal korjas euromängus punase kaardi. Autor/allikas: SCANPIX/EPA

Arvulisse vähemusse jäänud Thun lubas Twentel võiduvärava lüüa 65. minutil. Käit mängis kõik minutid. Teises voorus võõrustab Thun koduväljakul Spliti Hajduki. Horvaatia klubi võitis oma avamängus koduväljakul Amsterdami Ajaxit 2:1.