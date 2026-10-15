X!

Zahovaiko: poisid nautisid ja lustisid, andsid endast absoluutselt kõik

Premium liiga
Foto: Siim Lõvi/ERR
Premium liiga

Tallinna FCI Levadia alistas jalgpalli Premium liiga 31. voorus hooaja viimases Tallinna derbis FC Flora 3:1.

"Eks ta on muidugi eriline, arvestades seda, kelle vastu me täna mängisime – põhirivaal," kommenteeris Levadia peatreener Vjatšeslav Zahovaiko, kuidas oli mängida esimest mängu peale meistritiitli kindlustamist. "See vastasseis on alati selline tähtis ja suur ja siin võita niimoodi, et mõlemat poolaega domineerida, poisid nautisid ja lustisid, andsid endast absoluutselt kõik… tekitas jälle meeldejääva emotsiooni. Olen väga õnnelik!"

Ilmselt ei tulnud mängijaid selleks mänguks spetsiaalselt häälestada? "Ei-ei, riietusruumis juba oli selline hoiak, et sa saad aru, et treenerina on vaja võib-olla natuke midagi lisada. Meeskond on nii küps ja saab aru juba, mida on vaja teha," kiitis Zahovaiko.

Flora asus kohtumist 13. minutil penaltist juhtima, aga juba 20. minutil viigistas Mihkel Ainsalu seisu ja teisel poolajal lõi Levadia veel kaks väravat. "See penalti… nii ja naa, ma ei hakka seda kommenteerima. See tekitas natuke sellist frustratsiooni meie mängijates, aga toibusime hästi ja lõime, kui hästi mäletan, kümne minuti pärast viigivärava," oli Zahovaiko rahul. "See ongi väga konkreetne sõnum: poisid, me oleme tagasi ja nüüd me hakkame lammutama!"

Levadial on liidrina koos 78 punkti, vahe teisel kohal oleva Floraga on juba 23 punkti. Mängida on jäänud veel viis mängu, aga arvestades, et hooaeg on olnud pikk ja tiitel juba kindlustatud, kas Levadia paneb ikka lõpuni kõik välja? "Absoluutselt, teisiti me lihtsalt ei saa. Tuleb mängida lõpuni, mängida meistrivääriliselt ja seda me kindlasti ka teeme," kinnitas Zahovaiko. "Praegune Levadia on tugev tänu sellele, et poisid teevad tööd igapäevaselt ja seda natuke sirgema jalaga lasta… ma arvan, et nad ei taha seda teha, see ei ole väga spordimehelik."

Järgmise mängu peab Levadia pühapäeval, minnes võõrsil vastamisi FC Kuressaarega.  

Toimetaja: Maarja Värv

Samal teemal

premium liiga uudised

15.10

Liivak: kui tuled meistrina väljakule, saad pingevabalt jalgpalli nautida

15.10

Mööl: peame endas selle usu ja jõu leidma, eesmärk on teine koht

15.10

Zahovaiko: poisid nautisid ja lustisid, andsid endast absoluutselt kõik

15.10

Welco kindlustas pääsu järgmiseks hooajaks Premium liigasse

15.10

VIDEO | Levadia lõi 0:1 kaotusseisust Florale kolm väravat

15.10

Levadia võitis sel hooajal kolmandat korda Tallinna derbi Uuendatud

14.10

Paide alistas kümnekesi lõpetanud Tammeka lisaminutitel löödud väravast

14.10

Narva Trans liigub esiliiga suunas

13.10

Kalju kaotas punkte ka Vaprusele, Harju Laagri kollitas taas Nõmme klubi

13.10

Premium liiga septembrikuu parimad tulevad Levadiast

premium liiga väravad

sport.err.ee uudised

15.10

SK Tapa maruline lõpuspurt tõi neile karikavõistlustel võidu

15.10

Liivak: kui tuled meistrina väljakule, saad pingevabalt jalgpalli nautida

15.10

Mööl: peame endas selle usu ja jõu leidma, eesmärk on teine koht

15.10

Zahovaiko: poisid nautisid ja lustisid, andsid endast absoluutselt kõik

15.10

ETV spordisaade, 15. oktoober

15.10

Welco kindlustas pääsu järgmiseks hooajaks Premium liigasse

15.10

VIDEO | Levadia lõi 0:1 kaotusseisust Florale kolm väravat

15.10

Slovakkiale värava löönud Eesti saalikoondis pidi leppima vastase paremusega

15.10

Levadia võitis sel hooajal kolmandat korda Tallinna derbi Uuendatud

15.10

Andrea Roots kaotas põhiturniiri avaringis

15.10

Serbia tennisistile määrati 24-aastane võistluskeeld

15.10

F2 sarja liider sõidab järgmisest aastast Haasi F1 meeskonnas

15.10

Tribuntsov sai MK-etapil Eesti rekordiga kolmanda koha Uuendatud

15.10

Naiste meistriliiga septembri parimate auhinnad lähevad Paidesse

15.10

Norra mäesuusatippu tabas järjekordne karm tagasilöök

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo