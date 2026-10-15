Zahovaiko: poisid nautisid ja lustisid, andsid endast absoluutselt kõik

"Eks ta on muidugi eriline, arvestades seda, kelle vastu me täna mängisime – põhirivaal," kommenteeris Levadia peatreener Vjatšeslav Zahovaiko, kuidas oli mängida esimest mängu peale meistritiitli kindlustamist. "See vastasseis on alati selline tähtis ja suur ja siin võita niimoodi, et mõlemat poolaega domineerida, poisid nautisid ja lustisid, andsid endast absoluutselt kõik… tekitas jälle meeldejääva emotsiooni. Olen väga õnnelik!"

Ilmselt ei tulnud mängijaid selleks mänguks spetsiaalselt häälestada? "Ei-ei, riietusruumis juba oli selline hoiak, et sa saad aru, et treenerina on vaja võib-olla natuke midagi lisada. Meeskond on nii küps ja saab aru juba, mida on vaja teha," kiitis Zahovaiko.

Flora asus kohtumist 13. minutil penaltist juhtima, aga juba 20. minutil viigistas Mihkel Ainsalu seisu ja teisel poolajal lõi Levadia veel kaks väravat. "See penalti… nii ja naa, ma ei hakka seda kommenteerima. See tekitas natuke sellist frustratsiooni meie mängijates, aga toibusime hästi ja lõime, kui hästi mäletan, kümne minuti pärast viigivärava," oli Zahovaiko rahul. "See ongi väga konkreetne sõnum: poisid, me oleme tagasi ja nüüd me hakkame lammutama!"

Levadial on liidrina koos 78 punkti, vahe teisel kohal oleva Floraga on juba 23 punkti. Mängida on jäänud veel viis mängu, aga arvestades, et hooaeg on olnud pikk ja tiitel juba kindlustatud, kas Levadia paneb ikka lõpuni kõik välja? "Absoluutselt, teisiti me lihtsalt ei saa. Tuleb mängida lõpuni, mängida meistrivääriliselt ja seda me kindlasti ka teeme," kinnitas Zahovaiko. "Praegune Levadia on tugev tänu sellele, et poisid teevad tööd igapäevaselt ja seda natuke sirgema jalaga lasta… ma arvan, et nad ei taha seda teha, see ei ole väga spordimehelik."

Järgmise mängu peab Levadia pühapäeval, minnes võõrsil vastamisi FC Kuressaarega.