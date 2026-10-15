Mööl: peame endas selle usu ja jõu leidma, eesmärk on teine koht

"Esimene poolaeg oli küllaltki võrdne ja oli selline tunne, et siit võib midagi kätte saada. Teisel poolajal oli poolaja keskel mingi periood, kus võib-olla jäime natuke vähe palliga ja pidime väga palju energiat panema kaitsetöösse, mingi periood ei olnud seda rütmi, et korra uut hingamist peale saada ja olla ise ka ohtlikud. Ja ma arvan, et Levadia kogus selle perioodiga endale piisavalt palju enesekindlust, et siis vastase kolmandikul natuke rohkem tekitada ja lahendada kui meie," arutles FC Flora peatreeneri kohusetäitja Karl Mööl.

Florale oli see teine järjestikune kaotus, pühapäeval jäädi võõrsil 0:2 alla FC Kuressaarele. Mängida on jäänud veel viis matši, liigatabelis on Flora 55 punktiga teine, aga Paide Linnameeskond jääb maha vaid punktiga, Nõmme Kalju kaotab Florale nelja punktiga ja Tartu Tammeka kaheksa punktiga.

Kas Flora leiab viimasteks mängudeks mingi erilise jõu üles? "Peab leidma. See Kuressaare mäng oli pettumus ja pigem sellise pingutuse ja suhtumise poole pealt. Täna ei saa mängijatele mitte midagi ette heita pingutamise ja keskendumise koha pealt, lihtsalt vastane oli vastase kolmandikul natuke parem kui meie," rääkis Mööl. "Peame selle usu ja jõu leidma endas. Viis mängu on jäänud, iga mäng on oluline. Eks aeg näitab, kuidas me leiame, aga kuidagi peame selle leidma ja leiame ka."

Kas eesmärk on teine koht? "See on ainuke eesmärk. Parim, mis me püüda saame ja hetkel me seal veel oleme ja plaan on seal püsida," vastas Mööl.

Flora võõrustab pühapäeval Tammekat, järgmisel nädalal mängitakse võõrsil Harju Laagri ja seejärel Nõmme Kaljuga, eelviimases voorus kohtutakse Narva Transiga ning hooaeg lõpetatakse võõrsil Paide Linnameeskonna vastu.