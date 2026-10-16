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Kaotusseisu seljatanud neidude jalgpallikoondis alistas Fääri saared

Jalgpall
Neidude U-15 koondise koosseis kohtumises Fääri saartega.
Neidude U-15 koondise koosseis kohtumises Fääri saartega. Autor/allikas: Eesti Jalgpalli Liit
Jalgpall

Eesti neidude U-15 jalgpallikoondis pidas Maltal toimuval UEFA sõprusturniiril teise kohtumise, kus mindi vastamisi Fääri saarte eakaaslastega. Kaheväravalisest kaotusseisust välja tulnud eestlannad teenisid 4:2 võidu.

Vastane asus kohtumist juhtima juba 8. minutil ning kasvatas eduseisu 57. minutil. Mõni hetk hiljem tabas vahetusest sekkunud Hanna Valner vastase väravaposti, kuid Eesti veel kaotusseisu vähendada ei suutnud. 75. minutil teenis Valner penalti, mille realiseeris Marta Asi, saates palli madalalt vasakusse nurka. Viis minutit hiljem viigistas seisu Annabel Roondi. Eesti asus esimest korda juhtima 86. minutil, kui täpne oli Valner ning mängu lõppseisu vormistas normaalaja viimasel minutil Julia Krasnova, vahendab jalgpall.ee.

U-15 koondis osaleb sõprusturniiril veel Malta ja Kosovo eakaaslastega. Malta vastu lepiti 2:2 viigiga, kuid järgnenud penaltiseerias näitasid eestlannad enda 2:1 paremust. Kosovoga kohtumine ootab Eestit ees esmaspäeval, 19. oktoobril Eesti aja järgi kell 11.

Toimetaja: Henrik Laever

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