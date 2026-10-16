Kaks Eesti epeemeest jõudis MK-etapil põhitabelisse

Eesti epeevehklejad alustavad rahvusvahelist hooaega sel nädalal Marokos Casablancas peetava MK-etapiga. Esimesena asusid võistlustulle mehed, kellest jõudsid põhitabelisse ehk 64 parema sekka Erik Tobias ja Filipp Djatšuk.

Alagrupiturniiril oli edukaim Erik Tobias, kes võitis kuuest matšist viis. Oliver Laasik sai kolm võitu ja kolm kaotust, Filipp Djatšuk võitis kuuest matšist kaks.

Tobias pääses otse 128 sekka, Djatšuk ja Laasik pidid selleks veel ühe matši pidama ja said edukalt hakkama – Djatšuk alistas 15:13 poolaka Piotr Urbani ja Laasik oli 15:10 parem hiinlasest Shen Jiarongist.

Järgmises ringis võitis Tobias 15:11 tulemusega hollandlast David van Nunenit, Djatšuk sai 15:12 jagu slovakist Adrian Grunertist ning Laasik kaotas neutraalse lipu all võistlevale Aleksandr Fedotovile 7:15.

Tobias tagas endale koha põhitabelis 15:9 võiduga hollandlase Jesse Pieperi üle ning Djatšuk oli 15:13 parem taanlasest Patrick Jorgensenist. Tobias kohtub põhitabeli avaringis ungarlase Gergely Kovacsiga. Djatšuk vehkleb Pariisi OM-pronksi, egiptlase Mohamed El-Sayedi vastu.

Reedel algab naiste individuaalvõistlus. Eestit esindab kuus naist: Katrina Lehis, Julia Beljajeva, Irina Embrich, Julia Trynova, Eliisa Kikerpill ja Leana Mironov.

Laupäeval jätkuvad individuaalvõistlused põhitabelitega ning pühapäeval on kavas nii meeste kui ka naiste võistkonnavõistlused.