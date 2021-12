Verstappen toob number ühe F1 sarja tagasi

Verivärske vormel-1 maailmameister Max Verstappen (Red Bull) andis teada, et sõidab järgmisel hooajal autoga, millele on maalitud number 1.

Number 1 on traditsiooniliselt serveeritud tiitlikaitsjatele, aga viimati nähti F1 maailmas selle numbriga autot 2014. aastal, kui rooli keeras eelnevalt neli korda järjest maailmameistriks tulnud Sebastian Vettel.

Järgnevalt kuus maailmameistritiitlit hankinud Lewis Hamilton eelistas jääda oma traditsioonilise numbri (44) juurde ja Nico Rosberg riputas pärast 2016. aasta tiitlivõitu kiivri varna.

"Jah, ma sõidan sellega," oli aga Verstappeni kommentaar. "Kui palju võimalusi on seda teha? Ma ei tea, võib-olla on see ainus hetk, kus saan seda oma elus teha. See on kõigist parim number. Nii et kindlasti panen selle oma autole."

Nädalavahetusel ülimalt dramaatilise hooaja ja viimase sõidu abil maailmameistriks kroonitud hollandlane teenis 22 etapiga 395,5 punkti ehk kaheksa enam kui teiseks jäänud Hamilton (Mercedes).