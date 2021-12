Bernie Ecclestone: ma ei usu, et Hamilton tagasi tuleb

"Ma pole Lewisega rääkinud, aga mõned päevad tagasi rääkisin temaga isaga. Sain kohe aru, et ei tasu poja kohta küsida. Rääkisime ainult äriasjadest," ütles Ecclestone.

"Ma ei tea, kuidas Lewisel läheb, aga ma ei usu, et ta tagasi tuleb. Tema pettumus on kindlasti väga suur ja ma saan sellest aru. Nüüd oleks hea aeg edasi liikuda. Tal on Michael Schumacheriga võrdselt tiitleid ja tema unistuseks on lüüa läbi moemaailmas," lisas Ecclestone.

Viis ringi enne Abu Dhabi etapi lõppu tegi Williamsi sõitja Nicholas Latifi avarii ning rajale tuli turvaauto. Tänu sellele suutis Max Verstappen (Red Bull) teha tagasi vahe esikohal olnud Lewis Hamiltoniga. Viimasel ringil möödus Verstappen seitsmekordsest maailmameistrist ja teenis oma karjääri esimese MM-tiitli.

Ecclestone'i hinnangul oleks võistlusdirektor Michael Masi pidanud punase lipuga võistluse katkestama. "Abu Dhabis läks viimastel ringidel palju valesti. Masi oleks võinud ennast hädast säästa, kui oleks pärast Latifi avariid punase lipuga võistluse katkestanud. Siis oleks viimasel kolmel ringil olnud superfinaal Maxi ja Lewise vahel," rääkis Ecclestone.

Lewis Hamilton pole pärast hooaja viimast etappi andnud ühtegi intervjuud ning tema viimane sotsiaalmeedia postitus pärineb 12. detsembrist. Ka Mercedese tiimipealik Toto Wolff pole kinnitanud, kas Hamilton jätkab või mitte. Juulis sõlmis Hamilton Mercedesega kaheaastase lepingu, mis kestab kuni 2023. aasta lõpuni.