Vormel-1 viimasel etapil avarii teinud sõitja sai tapmisähvardusi

Latifi tegi avarii viis ringi enne Abu Dhabi etapi lõppu ning seetõttu tuli rajale turvaauto, mis andis Max Verstappenile võimaluse teha tagasi vahe esikohal olnud Lewis Hamiltoniga (Mercedes). Viimasel ringil möödus Verstappen Hamiltonist ja võitis MM-tiitli.

Latifi avaldas teisipäeval, et lülitas pärast võistlust oma sotsiaalmeediakanalid välja, sest oli teadlik, millisel toonil sõnumeid ja säutse talle saadetakse.

"Ma sain oma kontodele tuhandeid sõnumeid, millest enamik olid toetavad, aga oli väga palju ka selliseid sõnumeid, mis olid solvavad või ähvardavad," kirjutas Latifi.

"Asjaolu, et Instagrami ja Twitteri kustutamine oli minu jaoks parim valik, annab selgelt mõista, kui õelad võivad inimesed veebis olla. Võistlusele järgnenud viha, solvangud ja ähvardamine polnud minu jaoks üllatus. See, et minust räägitakse internetis negatiivselt, pole ka minu jaoks üllatav. Usun, et iga sportlane teab, milline pinge ja kriitika võib võistlustele järgneda," ütles Latifi.

"Siiski üllatas mind solvangute ja tapmisähvarduste äärmuslik toon," lisas Latifi.

Vormelisõitja tänas postituses kõiki, kes teda toetasid ja positiivseid sõnumeid saatsid ning avaldas lootust, et sport suudab inimesi rohkem kokku tuua kui lahutada.

Kanadalane lõpetas vormel-1 hooaja üldarvestuses 17. kohal ning sõidab ka järgmisel hooajal Williamsi ridades.