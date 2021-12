Tarmo Klaar: Verstappen ei karda kahevõitlusi

Kas ootasid nii ägedat võitlust ja kas jäid lõppresultaadiga - mis täna tõi ka väikseid proteste - rahule?

Lõppkokkuvõttes jäin muidugi rahule. Meil, võidusõidukogukonnal, on järjekordne uus maailmameister. Kogu hooaeg oli pingeline. See hooaeg oli pikitud väga vastuoluliste seikadega, mis jättis natuke halva meki juurde.

Kaks meest võitlesid viimase hetkeni, viimase ringini. Kas just seetõttu, et nad olid sel hooajal ülikõvad või teatud asjaolud ka soosisid, et nii see duell lõpuks läks?

Kahtlemata on tegemist tänase päeva kahe tipumast tipuma sõitjaga. Aga et see nii läks - läks seepärast, et nende seljataga on kaks ülitugevat võistkonda. Kumbki võistkond hooaja jooksul ei olnud eksimatu. Seetõttu päädis kõik grande finalega Abu Dhabis. See oli tõesti selline grande finale, mida ma kujutan ette, vaid mõned Hollywoodi stsenaristid suudaksid välja mõelda. See ei ole võimalik, et nii läheb! Vaatasin sõitu otsast lõpuni ja kümmekond ringi enne lõppu tundus, et selge - Hamilton on maailmameister. Lõpptulemus on hoopis midagi muud.

Milline sportlane on uus maailmameister Max Verstappen? Mida tema juures rõhutaksid ja kas fännad teda?

Ei, ma ei fänna teda. Ma ei fänna ka Hamiltoni. Nad mõlemad on vaimselt väga tugevad. Seda näitas ka tänane sõit - nad kumbki ei eksinud. Kes sõitu vaatas, seal kahevõitlus oli ühes kohas, kus Hamilton ette sai, justkui Verstappen blokeeris - Hamilton ei löönud vedelaks, vaid kalkuleeris külmalt: mida teha, kuidas teha? Hamiltonil oli kaotada palju - maailmameistritiitel, Verstappenil võita kogu maailm. Verstappenil ei olnud kaotada mitte midagi. Hamilton vältis sel hetkel kontakti, sest võidusõitu oli veel tohutult palju ees. Nagu öeldakse, ühtegi sõitu ei võideta esimeses kurvis. Aga Verstappen on psühholoogiliselt väga tugev - seda on ta tõestanud kõik need hooajad. Ta on selline, kes läheb vankumatult ja järeleandmatult võitlusse. Ta ei pelga kahevõitlust. Tema on valmis autol küljed kokku panema, mis sest et vormel-1 autod on avatud ratastega. Seal on ohte palju. Tema neid ohte ei karda. See ongi see, mis temast muu hulgas võitja teeb - ta on kartmatu. Ja konkurendid teavad seda.

Seda põnevam on oodata uut hooaega ja näha, kas ta suudab tiitlit kaitsta, mis on kõige raskem. Aga lähme korraks ka Jüri Vipsi juurde, kes sai vormel-2 sarjas kokkuvõttes kuuenda koha. Mis hinnangu annad tema sõitudele sel hooajal ja mida võiks veel oodata?

Ikka kõike paremat võib oodata, aga Vipsi hooaeg oli tõepoolest nagu ameerika mägedel. Algas justkui väga hästi treeningutega esimesel etapil ja siis võistkond rikkus kõik ilusa ära, komplekteerides auto natuke valesti - täielik müstika! Vips saavutas kaks veenvat võitu Bakuus, samas ta ka puhtalt ise eksis. Võib-olla seepärast, et oli kahekuune võistluspaus, sest vormel-kahes sõite ei olnud vahepeal. Vips näitas, et on väga tugev sõitja. Võin seda väita selle põhjal, et tema võistkonnakaaslane Liam Lawson on väga-väga tugev sõitja. Ta oleks tänavu äärepealt DTM-i meistriks tulnud. Nad sõidavad ühes võistkonnas, vormel-kahes on teadupärast kõigil üks auto, nii et võrdlus selles sarjas on vahetu. Ja selles vahetus võrdluses lõpetas Vips hooaja kokkuvõttes kuuendal kohal, Lawson üheksandal kohal. Meie poiss oli parem!