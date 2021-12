FOTOD | Vips sõitis Abu Dhabi testimisel Red Bulli vormeliga seina

Vormel-1 masinaid ootavad uuel hooajal ees põhjalikud muudatused nii aerodünaamikas kui jõuallikates, legendaarse Red Bulli autodisaneri Adrian Newey sõnul tehti sarjas nii märkimisväärseid uuendusi viimati 1983. aastal.

Samuti hakkavad vormelimasinad järgmisel aastal seniste 33-sentimeetriste rataste asemel kasutama 46-sentimeetriseid rattaid ja just sellele hooajajärgne testimine keskendubki: praegused vormel-1 sarja sõitjad keeravad Abu Dhabis modifitseeritud, 46-sentimeetriste ratastega masinate rooli, noored piloodid on enda käsutusse saanud lõppenud hooaja F1 masinad.

Viimaste sekka kuulub Abu Dhabis ka äsja vormel-2 hooaja kuuenda kohaga lõpetanud Red Bulli noorteprogrammi sõitja Jüri Vips, kes saab teisipäeval Yas Marina ringrada jagada värske maailmameistri Max Verstappeniga. Hitechis eestlase tiimikaaslaseks olnud Liam Lawson testib AlphaTauri ridades. Valtteri Bottas teeb teisipäeval esimese sõidu Alfa Romeo värvides, Mercedest esindavad George Russell ja Nyck de Vries.

Kella 11-ks hommikul oli Vips läbinud 66 ringi, tema parimaks ajaks oli 1.26,647, millega edestas nii Verstappenit kui näiteks ka Charles Leclerci, Bottast, Daniel Ricciardot kui Russelli. Paraku tegi eestlane paar tundi hiljem avarii, sõites rajapiiretesse ning tõenäoliselt sellega tema jaoks päev ka lõppes.

World Champion @Max33Verstappen is back behind the wheel today with Juri Vips alongside him for the first day of tyre and young driver testing in Abu Dhabi #F1Testing pic.twitter.com/goOKXDnJkh