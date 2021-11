Viljandi ja Serviti kohtuvad taas

Alles laupäeval heitlesid Viljandi HC ja Põlva Serviti Balti liiga raames. Põlvalased domineerisid kodusaalis algusest peale ja võitsid kindlalt 29:19 (15:9). Mulkide peatreener Marko Koks tunnistas pärast mängu, et avasekunditest alates sujus kohtumine Serviti taktikepi all ning kolmapäevaks tuleb teha õiged järeldused.

Meistriliigas kohamänge tänavu ei peeta, seega on iga põhiturniiri kohtumine oluline. Hooaja esimestel kuudel on käsipallielu keskendunud karikasarjale ja Balti liigale ning nii mängitaksegi alles kolmas liigavoor. Serviti ja Viljandi alustasid kahe võiduga, väravate vahe asetab liidrikohale põlvalased.

Laupäeval lõpetas Serviti vastaste üheksamängulise võidujada Balti liigas, nüüd on kodusaalis esineval Viljandil omakorda võimalus seeriale punkt panna. Nimelt on Serviti erinevates sarjades mulgid alistanud 15 järjestikuses kohtumises. Viimati oli Viljandi parem 2018. aasta veebruaris, kui just kodusaalis 24:23 võit võeti.

HC Kehra/Horizon Pulp&Paper kohtub HC Tallinnaga sel hooajal esimest korda. Kodus mängiv Kehra kaotas esimesed kaks liigamängu ning on Balti liigas saanud neli kaotust järjest. Tallinn aga on esinenud edukalt Soome meistriliigas ja edenenud eurosarjaski.

Omavahelistes mängudes on ajaloo jooksul veel kergelt peal Kehra, olles ühe viigi juures võitnud 11 ja kaotanud kümme korda. Mullu ei saanud kehralased aga ühtki võitu: korra mängiti viiki, ent kolmes kohtumises oli Tallinn vastavalt viie ja kahel korral kahe värava võrra parem.

Arukülas lähevad sel hooajal esimest korda vastamisi Raasiku/Mistra ja SK Tapa. Balti liiga nädalavahetus sujus meeskondadel vastandlikult. Tapalased said 22:21 võidu Kehra üle, ehkki järgmisel päeval kaotati selgelt Servitile. Raasiku naasis aga Vilniusest kahe kaotusega, kui jäädi 31:32 alla nii VHC Šviesale kui ka HC Vilniusele.

Raasiku/Mistra debüteeris mullu meistriliigas ning kogus kõik neli punkti just Tapa vastu. Huvitav tõsiasi, et omavahelistes mängudes said nii Raasiku kui ka Tapa kaks võitu just võõral väljakul. Lisaks oldi vastakuti karikavõistluste pronksimängus ja selle võitsid tapalased 27:21.

Meeste meistriliiga kolmas voor:

24.11. 19:00 Viljandi HC – Põlva Serviti (Viljandis)

24.11. 19:00 HC Kehra/Horizon Pulp&Paper – HC Tallinn (Kehras)

24.11. 19:00 Raasiku/Mistra – SK Tapa (Arukülas)