Federer ei mängi tõenäoliselt ka 2022. aastal Wimbledonis

20-kordne suure slämmi võitja Roger Federer (ATP 16.) ei ole pärast parema põlve kolmandat operatsiooni veel tennist mängima hakanud, kuid on optimistlik, et naaseb peagi.

Pärast paarikuulist vaikust andis Federer kolmapäeval Šveitsi meediale intervjuu, kus rääkis oma vigastusest ja edasistest plaanidest.

"Tõde on see, et ma oleksin väga üllatunud, kui saaksin juba Wimbledonis mängida," ütles Federer. Wimbledoni turniir toimub 27. juunist 10. juulini 2022. aastal.

"Austraalia lahtised ei ole üldse plaanis ja see pole minu jaoks ka mingi üllatus. Juba enne operatsiooni teadsime, et vajan mitmekuulist pausi. Tahtsin enne avaliku avalduse tegemist arstide esimese suurema kontrolli ära oodata. Kontroll osutus väga julgustavaks. Olen alustanud pikka taastumisprotsessi, millesse panen kogu oma südame ja hinge. Pean olema kannatlik ja andma põlvele aega taastuda."

Sarnaselt Andy Murrayle (ATP 134.), kellele tehti 2019. aasta alguses puusaoperatsioon, et parandada elukvaliteeti ja leevendada valu, soovis ka Federer operatsioonile minna, et ta saaks oma nelja lapsega ringi joosta ja et tal oleks sportlik tulevik.

"Nende kahe protseduuri kombineerimine, mis mulle tehti, nõuab kannatlikkust ja ettevaatlikust. Seetõttu ei saanud ma karkudel olles oma jalale mingit raskust panna. Mulle tehti see operatsioon, et tagada pikaajaline heaolu. See oli taastav operatsioon," sõnas Federer.

Sarnaselt Murrayle vaatab ka Federer oma tulevikule lootusrikkalt ja usub, et suudab väljakule naasta ning olla taas konkurentsivõimeline.

"Mulle tehti see operatsioon, et saaksin järgmistel aastatel ja aastakümnetel lastega suusatada või sõpradega jalgpalli ja tennist mängida," rääkis ta. "Minu peamine motivatsioon oli normaalsesse vormi tagasi saada."

"Aga ma tahtsin sellele nõudlikule taastusravile läheneda ka tippsportlase mentaliteediga. Mis puutub minu sportlikesse ambitsioonidesse, siis need võib kokku võtta nii: ma tahan veel kord näha, mida ma professionaalse tennisemängijana saavutada suudan. Ma võitlen selle nimel ja olen väga motiveeritud. Tunnen oma meeskonna ja pere toetust. Me kõik soovime, et saaksin enda tingimustel tennisega hüvasti jätta."

Federeri viimasest mängust on möödas neli kuud. Arstid on talle öelnud, et jaanuaris peaks ta saama juba kergelt sörkida ja tasapisi väljakule naasta. Kui kõik läheb hästi, siis peaks ta märtsis või aprillis saama väljakul juba keerulisemaid liigutusi teha.

"Hetkel loodan, et saan tagasi tulla 2022. aasta suvel. Järgmised neli-viis kuud on üliolulised. Kevadel näen asju juba palju selgemalt," ütles Federer.

Pärast 20 suure slämmi tiitlit ja 103 turniirivõitu võib see olla 40-aastase Federeri viimane võimalus tennisesse naasta. Järgmine vigastus või tagasilöök võib olla karjääri lõpp.

"Minu suurim unistus on veel kord tagasi tulla. Ja ma usun sellesse siiani. Ma usun sellistesse imedesse. Olen neid juba varem kogenud. Olen realist ja tõesti, see oleks suur ime. Aga spordis juhtub imesid," lõpetas ta oma intervjuu.