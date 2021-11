Treeneri sõnul jätab Federer Austraalia lahtised vahele

Federeri treeneri Ivan Ljubicici sõnul jätab ta küll turniiri vahele, kuid mängimist ei lõpeta. Federer taastub hetkel põlveoperatsioonist ning on mänginud 2021. aastal vaid 13 matši. 40-aastane šveitslane pole mänginud pärast seda, kui ta juulis kaotas Wimbledoni veerandfinaalis Hubert Hurkaczile (ATP 9.).

"Ma arvan, et see võimalus on väga väike, et ta Austraalias mängib," ütles Ljubicic. "Ta alles taastub ja teda teades tahab ta kindel olla, et mängib turniirivõidu nimel ja on täielikult valmis."

"Oleme rääkinud ja võin kindlalt öelda, et ta soovib naasta tennise juurde. Kui ta otsustab lõpetada, siis ma ei usu, et see juhtub nii järsku," lisas Ljubicic.

Samuti on kahtluse all, kas Novak Djokovic (ATP 1.) Austraalias võistleb, sest Austraalia valitsus pole veel konkreetselt avaldanud, mis tingimustel vaktsineerimata tennisistid võistelda saavad. Serblane ei ole soovinud avaldada, kas ta on vaktsineeritud või mitte.