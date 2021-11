Balti liigas olid võidukad Raasiku/Mistra ja liidriks tõusnud Viljandi HC

Täiseduga jätkav Viljandi HC tõusis Balti liiga liidriks 16 punktiga. Servitil on kaks ja Vilniuse VHC Šviesal viis silma vähem. Tabeli tihedas keskosas on Kehra kaheksa punktiga seitsmes ja Raasiku kuue punktiga koht tagapool. SK Tapa jätkab nelja silmaga 11. kohal.

Viljandi ei lubanud Vilniust kordagi juhtima

Viljandis nullis kodumeeskond kõrge kaitsega kohtumise algul kõik HC Vilniuse rünnakuplaanid ning põgenes kuue minutiga 5:1 juhtima. Sama hooga ei jätkatud ja vastane hakkas vahet kinni nõeluma, kuniks 24. minutil jõudis 11:11 viigini. Hendrik Koksi värav saatis tiimid riietusruumi Viljandi 14:12 eduseisul.

Teist pooltundi alustasid mulgid sarnaselt esimesele – järjest tabasid Kristo Voika, Ott Varik ja Sten Maasalu ning Viljandi juhtis 35. minutil 17:12. Jällegi edu sulas, tosin minutit hiljem tuli Airidas Petroniselt 22:21. Viigini sellel tagaajamiskatsel võõrustajad vastaseid ei lubanud.

Viljandi vastas hoopis nelja väravaga ja neli minutit enne lõppu viis Ott Varik kiirrünnaku järel meeskonna juba 28:22 ette. Leedu pealinlastel oli aga veel võitlusvaim sees – kahel korral vähendati vahe vaid kahele väravale.

Mihkel Lõpu ja Simon Drõgini tabamused ning nende vahele mahtunud Rasmus Otsa tõrje kindlustasid Viljandile siiski kaheksanda järjestikuse võidu, tulemusega 32:28. Ott Varik tabas kaheksa, Koks seitse ja Voika kuus korda, mängu resultatiivseim oli Vilniuse joonemängija Martynas Lapinskas kümne väravaga.

Raasiku peatreener Jüri Lepp: see võit andis eneseusku

Balti liigas debüteeriv Raasiku/Mistra alustas kohtumist mullu liigas neljanda kohaga lõpetanud Alytuse Varsa-Stronglasasi vastu enesekindlalt. Väravasuul tegi Kristian Käbi suurepäraseid tõrjeid ning kümnendal minutil viis Rauno Kopli võõrustajad 6:3 juhtima.

Eduseis kasvas paaril puhul neljale väravale, aga ikka ja jälle õnnestus leedukatel lähemale hiilida. Poolaja 16:14 võitnud Raasiku jätkas hingestatud võitlust ka teisel pooltunnil. Väravavahtide tähtsust meeskonnale tõestas Viktor Nikolajev, kes käis Käbi asendamas karistusvisete ajal ja tõrjus neist kaks.

Tasavägise ja põneva heitluse järel tähistas Raasiku hooaja kolmandat võitu tulemusega 30:26. Marko Slastinovski viskas viis, Kopli, Martin Nerut ja Vladislav Naumenko neli väravat. Žygimantas Micevicius tabas Varsa ridades üheksa korda.

"Väravavahtide osakonnaga võime tõesti rahul olla, Kristian ja Viktor olid täna head ning lisaks on meil Karel Hermas, nii et kolm küllalt võrdset puurilukku. Pärast karikakaotust Kehrale andis see võit poistele kindlasti kõvasti eneseusku, aga homme on juba uus lahing puhanud vastasega," kommenteeris Raasiku/Mistra peatreener Jüri Lepp.

Kehra jaks Läti meistrist üle ei käinud

HC Kehra/Horizon Pulp&Paper läks Dobeles vastamisi Läti meistri ZRHK Tenaxiga ning ehkki külalistel puudus mitu põhimeest, alustati hästi. Sigmar Seermann viis kehralased 2:1 juhtima, aga Tenax vastas nelja vastuseta väravaga. Sergio-Silver Kreegimaa, Seermann ja Danil Gumjanov tõid tabloole 5:5 viigi, kuid siis haarasid lätlased ohjad.

Vaikselt suurendati vahet, tõhusalt aitas sellele kaasa Läti koondise väravavaht Martins Ozolinš. Puhkepausile minnes juhtis Tenax 16:9 ja kiirelt kasvatati teise poolaja algul vahe kümnele väravale. Mõlemad meeskonnad andsid julgelt mänguaega noortele ning Kehra kasuks viskas Balti liiga debüütvärava ka alles 15-aastane Kristofer Liedemann.

Noored võitlesid tublilt ja vahepeal 14-väravaliseks kasvanud kaotusseisu vähendas Tanel Vilks koos lõpusireeniga üheksale – 22:31. Gumjanov viskas Kehra poolel seitse, Kreegimaa neli ning Seermann ja Vilks kolm väravat. Tenaxi täpseim oli kuus korda tabanud Austris Tuminskis.