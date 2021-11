Käsipalli karikasarjas selguvad poolfinalistid

Võistluskalendri iseärasuste tõttu lähevad Raasiku/Mistra ja HC Kehra/Horizon Pulp&Paper viimase kuue nädala jooksul vastamisi juba neljandat korda. Kui Balti liigas võitsid kehralased viie ja karikasarjas avamängu kuue väravaga, siis kaks nädalat tagasi sai meistriliigas Raasiku 26:23 võidu.

"Kuueväravaline kaotus avamängus tuli meie poolt väga koleda esitusega, kohe kuidagi ei suutnud kehralaste puuri lahti muukida. Et skoor oli väike – 23:17 – siis vajame seitsmeväravalist võitu," arutles Raasiku/Mistra peatreener Jüri Lepp.

"Ülesanne on üliraske, aga püssi põõsasse me nii lihtsalt ei viska. Kehral on tänavu küllalt lühike pink ja küllap rõhutakse karikasarjale, et mõnd trofeed võita. Peame oma mängu paremini käima saama, nagu õnnestus liigas ning siis on kõik võimalik," arvas Lepp.

Kehralaste juhendaja Mart Raudsepp oli kindel, et teisipäeval tuleb põnev heitlus. "Avamängu edu võinuks natuke suurem olla. Kuus väravat on selline vahe, et kui mängu algus ei õnnestu, tekivad pinged ja läheb raskeks. Seega tuleb avavilest alates tegutseda keskendunult," hindas Raudsepp.

"Koosseis on meil veidi õhuke ja kindlasti on Raasikul rohkem vahetusi. Küllap püüavad nad oma tempokat mängu peale suruda ja meie ülesanne on siis tempot alla lüüa," lisas Raudsepp.

Lisaks Raasiku/Mistra ja HC Kehra/Horizon Pulp&Paper vastasseisule kohtuvad karikasarja veerandfinaalides Põlva Coop ja HC Tallinn, Viljandi HC ja Põlva/Arcwood ning Valga Käval ja Põlva Serviti.

Eesti karikavõistluste veerandfinaalid:

9.11. kell 18.00 Põlva Coop – HC Tallinn (kordusmäng 16.11.)

9.11. kell 19.00 Raasiku/Mistra – HC Kehra/Horizon Pulp&Paper (avamäng 17:23)

10.11. kell 19.00 Viljandi HC – Põlva/Arcwood (avamäng 30:18)

11.11. kell 19.00 Valga Käval – Põlva Serviti (avamäng 13:59)