Hurkacz kindlustas viimase pääsme ATP aastalõputurniirile

14. novembril algavale ATP aastalõputurniirile teenis viimase pääsme Hubert Hurkacz. Poolakas alistas Pariisi Masters-sarja tenniseturniiri veerandfinaalis austraallase James Duckworthi (ATP 55.) 6:2, 6:7 (4-7), 7:5 ning teenis võiduga koha ATP aastalõputurniiril.

The first Polish singles player to make the Nitto ATP Finals since 1976 @HubertHurkacz overcomes Duckworth 6-2 6-7(4) 7-5 to ensure he will cap off his breakthrough season in Turin!#RolexParisMasters pic.twitter.com/uye6OlsvRf