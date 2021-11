Meeste aastalõputurniirile pääseb esmakordselt Norra tennisist

22-aastasel tennisistil on olnud suurepärane läbimurdehooaeg - ta on tänavu võitnud viis ATP turniiri ja jagab vastavas arvestuses liidrikohta sakslase Alexander Zvereviga.

"See on olnud uskumatu aasta, millel on täiuslik lõpp", kommenteeris Ruud pärast võitu. "Viimased nädalad ja kuud on olnud stressirohked, kuna heitlus on tihe. Samal ajal on see olnud tennisefännile väga lõbus ja põnev jälgida."

Lisaks Ruudile on koht 14.-21. novembril toimuval turniiril kindel Novak Djokovicil, Daniil Medvedevil, Stefanos Tsitsipasel, Zverevil, Andrei Rubljovil ja Matteo Berrettinil.

Viimase koha võit võtta poolakas Hubert Hurkacz, kui ta alistab Pariisi Mastersi veerandfinaalis austraallase James Duckworthi. Ülejäänud veerandfinaalides mängivad Ruud - Zverev, Djokovic - Taylor Fritz ja Medvedev - Hugo Gaston.