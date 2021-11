Mainekas ajakirjanik: Tänak on hooaja kõige suurema ebaõnnega sõitja

Ralliportaali Dirtfishi ajakirjanik David Evans ütles oma arvamusloos, et tema arvates on sel hooajal kõige rohkem ebaõnne olnud Ott Tänakul.

Teisipäeval andis Ott Tänak teada, et loobub perekondlikel põhjustel viimasest autoralli MM-sarja Monza etapist.

Ajakirjanik Evans kirjutab Dirtfishis, et ilmselt ei vaata Tänak 2021. aastale tagasi eriti positiivselt. Kui Tänak 2019. aastal Hyundaiga lepingu sõlmis, ei osanud ta kindlasti tulemustes sellist langust oodata. Kaks eelmist hooaega Toyotaga tõid talle kümme etapivõitu, kuid Hyndaiga on võite kogunenud vaid kaks.

Monzast puudumine tähendab Tänakule MM-sarja üldarvestuses viiendat kohta. "Kui välja arvata mõned napisõnalised kommentaarid hooaja keskel, ei ole Tänak väga kriitiline olnud. Seda ilmselt seetõttu, et ta näeb, mis tulevik tuua võib. Kui Tänak maikuus Hyundaiga veel kaheks aastaks lepingut pikendas, tegi ta seda seetõttu, et usub rallitiimi bossi Andrea Adamosse," ütles Evans.

"Olen kuulnud mõnda oma kolleegi küsimas, kas Tänaku parimad ajad on möödas? Ma küll ei vabanda Tänakut välja, aga mulle tundub, et olen teistest inimestest erinevat hooaega vaadanud."

"Monte Carlos võitis Tänak kaks punktikatset ja katkestas. Soomes ja Kreekas jäi ta teiseks. Horvaatia oli küll pettumust valmistav, kuid ta teenis siiski punkte. Portugali, Sardiinia, Keenia ja Hispaania ralli ebaõnnestusid. Võitmata jäi ka eelmisel aastal võidetud Rally Estonia. Belgias võitis eestlane punktikatse. Kas ma unustasin midagi? Mulle igatahes ei tundu, et tegu on sõitjaga, kelle parimad ajad on möödas," tõdes Evans.

"Eestlase Hyundai oli statistiliselt selle hooaja kõige kiirem auto. Hyundai ja kogu WRC maailm jääb Otti ja Martinit Monza etapil igatsema," lisas ajakirjanik.