Hispaania tulevikutäht lõpetas Viinis Andy Murray pika võiduseeria

Murray võitis turniiri aastatel 2014 ja 2016 ning alustas tänavu 6:4, 6:7 (6), 6:3 võiduga maailma edetabeli kümnenda reketi Hubert Hurkaczi üle, ehk enne kolmapäeva oli šotlane Viinis võitnud kõik üheksa seni peetud kohtumist.

Maailma esisaja noorim tennisist murdis avasetis Murray servi kolmel korral, kuid jäi teise seti alguses 1:3 ja 2:4 kaotusseisu. Seejärel näitas noor hispaanlane enesekindlust, võitis seti viimased neli geimi ja kogu kohtumise veidi enam kui kahe tunniga 6:3, 6:4.

"Ma ei kavatse jätkata turniiridel teises ja kolmandas ringis kaotamist," sõnas Murray pärast mängu. "Ma lähen paremaks, ma arenen ja ühel nädalal, kahe nädala pärast või paari kuu pärast teen läbimurde. See juhtub. Muidugi tahaksin, et see juhtuks kiiremini, aga nii on. Kui jätkan samamoodi ja leian veidi rohkem järjekindlust, hakkan rohkem võitma ja turniiridel kaugemale jõudma, aga see on raske."