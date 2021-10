Käsipalli meistriliiga naaseb kuuenädalaselt pausilt

Tänavuse hooaja ülesehitus on tinginud olukorra, kus kõigil kuuel meeskonnal on juba kümmekond mängu peetud, aga meistriliigat justkui alles alustatakse. Balti liiga on hõivanud viie klubi kalendri, HC Tallinnal on seljataga seitse Soome kõrgliigamängu ning täies hoos on ka Eesti karikavõistlused ja eurosarjad.

Räsitud Tapa külastab tiitlikaitsjat

Meistriliiga teine voor algab kolmapäeval, kui peetakse kaks kohtumist. Põlva Serviti võõrustab SK Tapat, kellega tänavu juba kahel korral karikasarjas vastamisi oldi. Mõlemad kohtumised lõppesid põlvalaste kindla – 14- ja 13-väravalise – üleolekuga.

Tapa on tänavu kõigis sarjades saanud kaks võitu ja kaheksa kaotust. Koduseid konkurente veel alistatud pole, meistriliiga avavoorus jäädi alla HC Tallinnale. Küll on kirjas aga magusad võidud Balti liigas nii Ludza SK Latgolsi kui ka Kaunase Granitas-Karysi üle.

"Alistasime Granitase võõrsil ja Serviti kaotas leedukatele Kaunases – nii et teoorias tunduks nagu pilt hea. Aga praktikas ei saa meil muidugi antud olukorras lihtne olema ning ilmselt tuleb põlvalastelt punktide näppamisega oodata kevadeni," sõnas Tapa treener Aron Jaanis väikse huumoriga.

"Nädalavahetusel pidasid A-klassi poisid – kes on suur osa meie meeskonnast – kolme päevaga viis mängu ning koormus oli väga suur. Sealt võtsime kaasa mõned traumad, lisaks räsib meid ka koroonaviirus ning Igor Berežnõi taastub Balti liigas saadud vigastusest," loetles Jaanis üles tapalaste probleemid.

Teises kolmapäevases mängus sõidab HC Kehra/Horizon Pulp&Paper külla Raasiku/Mistrale. Vaid nädal tagasi kohtuti karikavõistluste teise ringi kordusmängus, mille kehralased 23:17 võitsid. Avakohtumises oli samuti Kehra parem tulemusega 26:21. Liigat alustasid mõlemad kaotusega, Kehra jäi alla Viljandile, Raasiku aga tiitlikaitsja Servitile.

Numbrid ajaloost ennustavad Tallinnas tasavägist heitlust

Reedel kohtuvad kaks meistriliigat võiduga alustanud tiimi, kui HC Tallinna külaliseks tuleb Viljandi HC. Erinevalt pealinlastest, pudenesid mulgid küll EHF European Cupil konkurentsist, aga on teistes sarjades tunnistanud ainult võite – seitse Balti liigas ning üks nii meistri- kui ka karikasarjas.

Tallinnal on Soome liigas lisaks viiele kaotusele ette näidata üks võit ja üks viik, ent pühapäeval maitsti eriti magusat edu eurosarjas, kui kahe mängu kokkuvõttes alistati kõige napimalt Leedu meister Vilniuse VHC Šviesa.

Kahe klubi omavahelised vastasseisud on viimaste aastate jooksul pakkunud nii mõndagi põnevat. Kahe viigi kõrval on Tallinnal üheksa ja Viljandil seitse võitu, kuid koguni viiel korral on kahe meeskonna võidu-kaotuse vaheks jäänud ainult üks värav.

"Öeldakse, et numbrid ei valeta, aga kuidas reedel sujub, ei või ette teada. Meie peamine ülesanne on nädalavahetusel suure koormuse saanud ja A-klassi karikavõistlused võitnud poiste taastumisprotsess läbi viia. Õnneks on mäng reedel ehk küllap putitame nad üles," arvas Viljandi peatreener Marko Koks.

"Tallinn on saanud kaks kõva euromängu, meil on esindusmeeskonnal pikem paus olnud, kui kohtumine karikasarjas välja arvata. Rahvusvahelise seltskonnaga on pealinlaste kaitsemäng agressiivsemaks muutunud ning oleme alati hädas olnud nende kahe hea väravavahiga. Neile aspektidele tuleb mänguks valmistumisel tähelepanu pöörata," lisas Koks.