Mihkels võitis jalgratta MM-il grupisõidus pronksmedali

Esikoha teenis norralane Per Strand Hagenes ajaga 2:43.48 ning talle järgnes prantslane Romain Gregoire, kes kaotas võitjale 19 sekundiga. Mihkels tuli finišisse suures grupis, aga suutis lõpuspurdiga teised alistada ning võitis kolmanda koha. Kaotust võitjale kogunes 24 sekundit.

"Teadsin, et see rada istub mulle päris hästi, aga olin ka suhteliselt kindel, et norrakas ja prantslane, kes siin vastavalt esimene ja teine olid, on väga tugevad ja nii ka oli. Nad sõitsid enne lõppu viiekesi minema, aga ees toimus kukkumine, mille läbi kolm venda saadi kätte ja nad jäid kahekesi ette. Ma siis seda muidugi ei teadnud ja tegin oma finišit, mis tuli päris hästi välja. Võitsin päris lihtsalt. Seda, et see sprint oli kolmanda koha peale kuulsin alles hiljem. Ma olen medali üle väga õnnelik," ütles Mihkels.

Viimati teenis eestlane maanteeratturite maailmameistrivõistlustel medali 1997. aastal, kui pronksi sai kaela meesjuunioride grupisõidus Margus Salumets.

Hea sõidu tegi ka Romet Pajur, kes lõpetas võistluse 11. kohal. Frank Aron Ragilo sai võistlusel 21. kohal ning Aaron Aus lõpetas 52. ja Lauri Tamm 58. kohal.

Reedel on kavas ka kuni 23-aastaste noormeeste grupisõit, kus Eesti sportlastest stardivad Rait Ärm, Joonas Kurits, Gleb Karpenko ja Artjom Mirzojev.