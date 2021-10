Novak Djokovic esindab Serbia koondist Davis Cupil

Käesoleval aastal nelja suure slämmi turniiri finaalis mänginud ja kolm finaalimatši ka võitnud serblane esindab oma rahvuskoondist novembrist detsembrini toimuval Davis Cupil, vahendab Eurosport.

Djokovici otsuse avaldas kaasmaalane Filip Krajinovic (ATP 37.), kes kuulub samuti Serbia koondisesse. "Novak on meiega. Me kindlasti ei lähe turniirile kaotama. Läheme turniirile oma riigi parimate mängijatega seega eesmärk on tiitel ka võita," rääkis Krajinovic.

2010. aastal võitis Serbia Davis Cupi tiitli, kui finaalis alistati Prantsusmaa 3:2. Tookord mängis Djokovic finaalis kaks mängu ning alistas Gilles Simoni 6:3, 6:1, 7:5 ning Gael Monfilsi 6:2, 6:2, 6:4.

Davis Cup toimub Austrias, Hispaanias ja Itaalias 25. novembrist kuni 5. detsembrini. Tiitlikaitsja on Hispaania, kes 2019. aastal peetud turniiril alistas finaalis Kanada 2:0.