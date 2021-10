Põlva Serviti ja HC Tallinna euroteekond algab Leedus

HC Tallinn peab avakohtumise Leedu valitseva meistri Vilniuse VHC Šviesaga laupäeval ning Serviti mängib Kaunase Granitas-Karysiga pühapäeval. Kui Šviesa – nagu ka pealinlased – loositi otse teise eelringi, siis Granitas oli avaringis kahe mängu kokkuvõttes koguni 35-väravalise paremusega üle Serbia klubist Niši RK Železnicar.

Serviti ootab tuttavalt vastaselt tugevat vastupanu

Serviti osaleb Euroopa klubide karikasarjades juba 22. korda. Mullu tehti ajalugu ja jõuti kaheksa parem hulka, kus jäädi alla hilisemale finalistile, Rootsi klubile Ystads IF. Leedu klubidega on varemgi Euroopas kohtutud, viimati hooajal 2015/16, kui lülitati konkurentsist Klaipeda HC Dragunas.

Granitas-Karysiga mängis Serviti vaid mõned nädalad tagasi Balti liigas, kui kodusaalis saadi 30:22 (15:8) võit. Sel korral võõrustatakse põlvalasi Kaunase lähedases väikelinnas Garliavas. Kohtumist vilistab Moldova kohtunikepaar Dorian Sirbu – Victor Serdiuc ning EHF-i delegaadina tegutseb lätlane Ilmars Kazinieks.

"Võitsime tänavu Granitast lisaks Balti liigale ka hooajaeelsel Klaipeda turniiril, aga kindlasti teeb vastane kodus ja eurosarjas kõvema partii. Midagi lihtsat me ei oota ja allahindlust ei tee. Peame vastase liidrid kinni saama ja rünnakul oma asjadega õnnestuma, et kordusmängule hea tulemus kaasa võtta," lausus Serviti peatreener Kalmer Musting.

"Meie vasakukäelised on endiselt eemal – Otto Karl Kont läheb õlaoperatsioonile ja Andris Celminš küll treenib, aga pole veel mänguvalmis. Robin Obergi kohal ripub küsimärk, aga Carl-Eric Uibo on pärast väikest pausi tagasi. Üldiselt toimetame stabiilselt ja mingit vormilangust õnneks näha pole," lisas hooaega kümne võiduga alustanud Serviti juhendaja.

Bo Östergaard: võimalused on 50-50

HC Tallinna jaoks on tegu neljanda järjestikuse hooajaga Euroopas. Esimesel kahel kaotati avaringis, kusjuures tunamullu Leedu tiimile Kauno Ažuolas-KTU. Eelmisel aastal saadi esimesest ringist Karjaa BK-46 loobumise järel mänguta edasi, ent siis jäädi kahel korral alla hilisemale Serviti kukutajale Ystads IF-ile.

Šviesaga on Tallinn neljal korral Balti liigas mänginud ning saanud ühe võidu, kaks kaotust ja ühe viigi. Praegu hoiab Šviesa Balti liigas Serviti ja Viljandi HC järel kolmandat kohta. Põlvalastele jäädi kodus alla, HC Kehra/Horizon Pulp&Paper alistati vaid kahe väravaga. Viimati tehti 28:28 viik Läti meistri Dobele ZHRK Tenaxiga ja oldi 35:29 üle Dragunasest.

"Loodan, et oleme eurosarjaks valmis, ehkki meeskonna vorm pole praegu veel seal, kus võiks olla. Me pole Soome liigas saanud ühtki mängu täiskoosseisus pidada, ikka on mõni mees vigastuse või viisaprobleemidega eemal. Ja kui tegu on võtmemängijatega, siis teeb see meie olukorra keeruliseks," sõnas HC Tallinna juhendaja Bo Östergaard.

"Olen vaadanud videoid Šviesa kohtumistest Balti liigas ning usun, et oman vastasest head ülevaadet. Leedukad tegutsevad jõuliselt ja palju tekib mees-mees olukordi, nii et tähtis on ka, kuidas kohtunikud lubavad mängida. Šviesa on meeskond, keda võime võita, aga kellele võime ka kaotada. Seega võimalused on 50-50," hindas taanlasest peatreener.

Šviesa ja Tallinna vaheline kohtumine algab laupäeval kell 15.30. Mängu vilemehed tulevad Poolast: Jakub Jerlecki ja Maciej Labun ning EHF-i delegaadiks on slovakk Peter Dvorsky. Pühapäevane Serviti vastasseis Granitas-Karysiga algab kell 14.