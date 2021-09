Heiko Rannula: oli vaja kannatada ja lõpus kannatasime ära

Peatreener Heiko Rannula tunnistas pärast mängu, et see võttis natuke pingeid maha. "Üle pika aja sellise publiku ees mängida - ega ta lihtne ei ole. Kindlasti lõi nii mõnelgi poisil väikse vibra sisse," lausus ta intervjuus ERR-ile.

"Aga lõpuks - võit on võit ja ega keegi ei arvagi, et septembri lõpus kõik asjad ladusalt välja tulevad. Teadsime, et tuleb tõusu-mõõnu. Tublid poisid, et neljanda veerandaja välja kannatasid."

Meeskonna parim oli 17 punktiga mängujuht Kasey Hill, kellega Rannula aga kogu mängu rahul ei olnud. "Alustasime ikka liiga passiivselt. Kasey ise, kes lõpus oma mängu muutis ja meid raskest kohast välja tõi - tema alustas väga passiivselt."

"Mulle ei meeldinud nii kaitses kui rünnakul, kuidas ta mängis. Aga selliseid asju juhtub - võib-olla mõtles üle, natuke pabistas. Kes teab? Aga lõpp hea, kõik hea," lausus Rannula kergendatult.

Kõige raskem oli Pärnu jaoks kolmas veerandaeg, kui kaotusseis kasvas enam kui kümnele punktile. "Natuke meeskonnana langesime ka emotsionaalselt ära. Aga sellised mängud on niikuinii rasked. Vastased ei ole veel tuttavad."

"Teadsime, et Viini meeskond lõpus väsib. Nad mängivad lühikese rotatsiooniga, mõned mängijad on natuke vigased ka olnud. Oli vaja kannatada ja lõpuks kannatasime ära."

Järgmisena ootab Iisraeli klubi Ness Ziona Ironi, kes alustab sarja tiitlikaitsjana. "Nad on füüsiliselt natuke võimsamad, korvi all suuremad. Aga ma arvan, et kokkuvõttes on kõik vastased mängitavad," jäi peatreener rahulikuks.

"Loomulikult on nad eelmise aasta võitjad, aga neil on kaadri voolavus ka päris suur olnud. Üksikud omad poisid on samad, aga võõrleegionärid on kõik uued. Teeme õhtul korraliku skautingu ja vaatame, mis homme teha annab."

Pärnu ääremängija Mihkel Kirvese sõnul tehti alguses rumalusi. "Kolmandal ka suhteliselt palju lollusi. Sealt nad said kümnese edu sisse. Õnneks näitasime võistkonna ideloomu ja saime tagasi. Teadsime, mis satsiga on tegu ja kuidas nad mängivad," lausus ta.

Võistkonnakaaslase Robert Valge sõnul võib rahule jääda meeskonna energiaga. "Lõpus saime enam-vähem jooksma, energia oli kõrgel ja rahvas aitas kõvasti kaasa. Ma ei olegi vist nii palju rahvast Pärnus näinud. Täna tuli küll raskelt, aga tuli ära."