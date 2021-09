F2 sarja Sotši etapi esimene sprindisõit lükkus vihma tõttu edasi

Venemaal Sotšis toimuval vormel-2 MM-sarja etapil lükati esimene sprindisõit vihmaste olude tõttu teadmata ajaks edasi. Vormel-1 sarja korraldajad teatasid laupäeval, et kolmas vabatreening jääb ära ning prioriteet on sõita laupäeval ära kvalifikatsioonisõit.

Vormel-2 sarja esimene sprindisõit oleks pidanud laupäeval algama kell 10.30, kuid sarja korraldajad andsid sotsiaalmeedias teada, et vihmaste olude tõttu lükkub start edasi. Ennelõunal lisasid korraldajad veel, et ära jääb ka vormel-1 sarja kolmas vabatreening.

Vormel-1 MM-sarja võistlusdirektor Michael Masi ütles laupäeva ennelõunal, et ilmastikuolud Sotšis on laupäeval olnud ettarvamatud. "[Laupäevane] protseduur on alustada kõiki sõite, panna kõik toimima ja siis olusid hinnata. Mis me ennustustest näinud oleme, on see, et vihm jätkub kuni pärastlõunani. Ilmselgelt on vormel-1 sarja kvalifikatsioon pärastlõunal prioriteet," ütles Masi.

"Laupäeva pärastlõunal on peamiseks faktoriks valgus. Päike loojub siin umbes kell 18.15, aga selliste oludega kaob valgus loomulikult varem. See on meie lõplik piir ajaliselt. Kui kvalifikatsioon täna ei toimu, siis korraldame selle pühapäeva hommikul," lisas võistlusdirektor.

Graafiku järgi peaks Sotši ringrajal vormel-1 sarja kvalifikatsioonisõit algama kell 15.00.

Sprint Race 1 is postponed



All cars will now return to the support paddock#RussianGP #F2 pic.twitter.com/SBedqanUS4 — Formula 2 (@Formula2) September 25, 2021

No track action yet in Sochi but the heavens are putting on a proper show ⚡️#RussianGP #F1 ( @Formula2) pic.twitter.com/b57p3taqyx — Formula 1 (@F1) September 25, 2021

Reedel toimunud kvalifikatsioonis sai Jüri Vips üheksanda koha. Kvalifikatsiooni võitis Oscar Piastri, kellele Vips kaotas 0,674 sekundiga. Teise koha pälvis Jehan Deruvala ja kolmanda koha sai prantslane Theo Pourchaire. Reede hommikul toimunud vabatreeningul sai Vips viienda koha. Vipsi kaotus võitjale Felipe Drugovichile oli 0,257 sekundit.