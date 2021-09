Jüri Vips katkestas, Oscar Piastri võitis Sotši etapi

Jüri Vipsi sõit jäi pooleli võistluse kuuendal ringil, kui tema vormelit tabas tehniline probleem. Vips jõudis küll boksi, ent pidi sõidu siiski katkestama.

Võidusõidu võitis Oscar Piastri (PREMA Racing), kes on ka sarja üldliider. Teise koha pälvis prantslane Theo Pourchaire (ART Grand Prix) ja kolmanda koha sai Jehan Daruvala (Carlin).

Sarja üldliidrina jätkab Oscar Piastri, kes on kokku kogunud 178 punkti. Jüri Vips langes üldarvestuses kuuendale kohale (102 punkti), temast möödus Sotši etapil teise koha saanud Theo Pourchaire.

OSCAR PIASTRI WINS AGAIN‼️‼️‼️



HE TAKES BACK-TO-BACK FEATURE RACE VICTORIES!



Pourchaire (P2) and Daruvala (P3) follow him across the line #RussianGP #F2 pic.twitter.com/9db0Er8Ono