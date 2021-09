Rahvuste krossil esindavad Eestit Kullas, Krestinov ja debütant Talviku

Meeskonna pealikuna on esimest aastat tüüri juures Martin Arumäe, vahendab msport.ee. Tegemist on Team Estonia jaoks juba 27. korraks, kui Rahvuste krossil osaletakse. Meeskonna enimkogenud võistleja on Krestinov, kellele on see juba üheksandaks korraks Eestit esindada ja Kullas on sini-must-valge eest sõitmas juba seitsmendat korda, kuid Jörgen-Matthias Talvikule on see esimeseks korraks, kui ta Team Estonia ridades motokrossi suurvõistlusel osaleb.

Krestinov (Honda) sõidab Itaalias MXGP-klassis, Talviku (Husqvarna) MX2-klassis ja Kullas (Yamaha) Open-klassis. Esimeses sõidus kihutavad koos MXGP ja MX2 klassid, seejärel MX2 ja Open ning päeva lõpus Open ja MXGP.

Rahvuste kross (Monster Energy FIM Motocross of Nations) algab sellel aastal Itaalias 25. septembril, kui sõidetakse kvalifikatsioonid ja selgitatakse välja need riigid, kes hakkavad järgmisel päeval kuulsale Chamberlaini karikale võistlema.