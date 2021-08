Tanel Leok Rahvuste krossi eel: meil on tegelikult hea ühtlane tase

Eelmisel aastal suurest spordist taandunud Tanel Leok kuulub ka ise motokrossikoondise kandidaatide sekka, aga käevigastuse tõttu on tema osalemine Rahvuste krossil vähetõenäoline.

Pigem soovib ta treenerina edasi anda aastatepikkust kogemust ja ühiste treeningutega koondislasi motiveerida ja kambavaimu kasvatada.

"Noortel on väga palju arenguruumi. Isegi Eesti meistrivõistlused, kus ma kaasa tegin ja rahvusvahelised võistlused Itaalias, kus teised Eesti noored olid stardis... võib-olla ei ole sellist kogemust või närvi ja seda ongi vaja lihvida ja üles ehitada," lausus Leok ERR-ile.

"Peavad olema nii palju kiiremad ja ammu minust möödas olema, aga ega see ei käi niisama lihtsalt. Eks mul endal on ka teistmoodi võitlushing ja asjad. Tulebki noortele selgeks teha, et koduradadel on kiired küll, aga isegi Kegums näitas, et Gert Krestinov, kes on ka juba suht eakas, oli kõige parem."

Üheksa korda Rahvuste krossil Eestit esindanud Gert Krestinovi kõrval on koondise kandidaadid samuti Rahvuste krossi kogemusega Hardi Roosiorg ja Erki Kahro, Karel Kutsar, Jörgen-Matthias Talviku, Indrek Mägi ja Meico Vettik.

"Meil kõige tibumaid mehi niiväga ei ole, kes MM-il esiotsas sõidavad, aga meil on siiski tugevaid mehi, kes on võimelised tulemusi tegema. Ma arvan, et hea punt on koos. Talenti on, aga kõigil ei ole võimalused nii hästi sobinud," lausus Krestinov.

"Oleme suutnud end kuhugi tasemele viia. Natuke on mingist asjast puudu. Võib-olla sellest, et saaks terve MM-hooaja kaasa sõita. See aitab kiirusele kõvasti kaasa. Et rajad selgeks saada. Tanel on Eesti kõige parem krossimees ja kõige kogenum - teda kuulavad kõik. Väga tore, et ta on selle ülesande enda peale võtnud. Et ajada kõik kiired mehed kokku."

Kaks aastat tagasi sai Eesti koondis Rahvuste krossil kõrge neljanda koha. Tanel Leoki sõnul on koondis ka sel aastal konkurentsivõimeline.

"Meil on tegelikult hea ühtlane tase. Meil ei ole praegu küll säravat tähte, aga kõigil on võimalus teha tulemust. Mina teeks niimoodi, et võtaks samm-sammu haaval. Kõigepealt tuleb sõita finaali ja siis rünnata esikümne kohta. Et suudaks finaali sõita - see on esmatähtis."