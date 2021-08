Motokrossi ja enduro koondised tegid Leoki juhendamisel ühistreeningu

Tegemist oli üritusega, kus tehti ettevalmistavad treeningud nii Rahvuste krossi kui enduro meeskondliku suurürituse koondiste kandidaatidele. Tanel Leoki sõnul on hea koondise jaoks materjali küll, aga tulevikku silmas pidades tuleb just noortega tegeleda, et sealt koondisele head järelkasvu kasvaks. Häid eeskujusid, kes sellel alal maailmas või Euroopas läbi löönud, on enduros küll, alates MM-medalisti Aigar Leokiga ja lõpetades tänavuste koondislaste Priit Biene ja Elary Taluga.

Ühistreeningu lõpus süütasid tiimi liikmed küünla Maardu raja kõrval oleva Team Estonia pikaaegse toetaja Tõnu Lille mälestuskivi juures.

Motokrossi koondise kandidaatideks on Tanel Leok ise, kes küll hetkel ravib käevigastust, viimastel Rahvuste krossidel Eesti parimate tulemuste eest vastutanud Harri Kullas, üheksa korda Eestit Rahvuste krossil esindanud Gert Krestinov, samuti korra Eesti rahvustekoondisse kuulunud Hardi Roosiorg ja Erki Kahro, eelmise aasta Open klassi Euroopa meister Karel Kutsar, EMX250 klassis mulle viiendaks tulnud Jörgen-Matthias Talviku, eelmise aasta EMX125 klassi pronksmedalist Meico Vettik ning selle hooaja Soome meistrivõistluste liider Inderk Mägi.

Nendest olid Maardus kohal enamus peale Kullase, kes võitis pühapäeval Inglismaa meistrivõistluste etapi ja on sealse sarja liider ning Vettiku, kes võistles nädalavahetusel Kegumsi EM-etapil. Itaaliasse minev koosseis selgub aga 30 päeva enne võistlust, seega võimalus tiimi pääsemiseks on kõikidel eelpool mainitutel sõitjatel. Meeskonna mänedžer on Martin Arumäe.

Enduro koondisse kuuluvad maailma karikavõistlustel Open 4T klassi liider Priit Biene, Dakaril 2017. aastal Malle-Moto klassi võitnud Toomas Triisa, tema vend Jüri ja Elary Talu, kes tuli 2019. aastal EM-il teiseks ning klubimeeskonna ridades meistriks ja kuulus ka 2018 ISDE-l teise koha saavutanud klubimeeskonna ridadesse. Eesti rahvusmeeskonna parim tulemus on aastast 2016, kui saadi viies koht. Toonasesse tiimi kuulus tänavusest koondisest Biene. Praegusest koondisest ei ole varem ISDE-l osalenud vaid Jüri Triisa. Meeskonna mänedžeriks on taas Veiko Biene, kes oli sama tüüri juures viimati eelmise kümnendi keskel.

Krossikoondis saavutas viimasel Rahvuste krossil (MXoN) kõrge neljanda koha ning enduro kuuepäevasõidu (ISDE) parim tulemus pärineb aastast 2015, kui saadi viies koht.

Rahvuste kross peetakse sellel aastal 25.-26. septembril Itaalias Mantovas, ISDE peetakse aga juba varem, 30. augustist 4. septembrini samuti Itaalias, Piemontes.