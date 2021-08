Priit Biene: eesmärk on olla riikide seas kümne hulgas

Selle nädala alguses kogunesid endurokoondise liikmed koos Rahvuste krossi koondislastega Maardu krossirajale, et Tanel Leoki juhendamisel ühiselt treenida.

"See on tähtis sellepoolest, et enduro on Eestis suhteliselt väikene ala," lausus Biene ERR-ile. "Kui Eesti tipud saavad koos trenni teha, siis see arendab meid kõiki nii palju edasi. Üksi tehes see ei tule."

Endurokoondise liider Priit Biene hoiab maailmameistrivõistluste sarjas oma klassis esikohta. Meeskonda kuuluvad veel Toomas ja Jüri Triisa ning Elary Talu.

"Meil on väga kogenud sõitjad rahvusmeeskonnas," jätkas Biene. "Mina olen küll hetkel ainus, kes sõidab Eestist väljaspool, kuid teisi ei saa alahinnata - nemad suudavad alati endast 110 anda suurtel võistlustel. Ma usun, et meil on päris hea meeskond."

Eesti koondis osales kuuepäevasel kestvuskrossi suurvõistlusel viimati 2016. aastal. Siis saadi ligi 110-aastase ajalooga võistlusel kõrge viies koht. Meeskonda kuulus ka Priit Biene.

"Hetkel on eesmärk olla riikide seas top kümnes. Konkurents on maailma tipp - nagu Rahvuste krossil, paneb iga riik enda neli paremat välja," lausus ta. "2016. aastal tuli viies koht pooleldi õnnega, aga kuue päeva sõit tähendabki, et see on mehe ja mootorratta vastupidavuse peale. Meie pidasime vastu, punnitasime lõpuni ja sellest tuli ka hea koht."