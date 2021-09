Eesti krossitähed võistlevad sel nädalavahetusel Rahvuste krossil

Tegemist on Team Estonia jaoks juba kahekümne seitsmenda korraga, kui Rahvuste krossil osaletakse. Meeskonna kõige kogenum sõitja on Gert Krestinov, kellele on see juba üheksandaks korraks Eestit esindada.

Harri Kullas on Eesti eest sõitmas juba seitsmendat korda, kuid Jörgen-Matthias Talvikule on see esimeseks korraks, kui ta Team Estonia ridades motokrossi suurvõistlusel võistleb.

"Rada on natukene muudetud võrreldes paari aasta tagusega, kui viimati siin võistlesin. Hetkel on ilmaolud väga soojad ja rada on kuiv. Loodetavasti pannakse õhtul vett peale, siis on pinnas sõitmiseks parem. Mulle see rada sobib, pinnas on sarnane nagu Eestis. Pole selline, mis tavaliselt Itaalias on," kommenteeris võistlusrada Eesti meeskonna kõige kogenum sõitja Gert Krestinov.

Gert Krestinov (Honda) sõidab Itaalias MXGP klassis, Jörgen-Matthias Talviku (Husqvarna) sõidab MX2 klassis ja Harri Kullas (Yamaha) võistleb Open klassis.

Rahvuste kross (Monster Energy FIM Motocross of Nations) algab laupäeval 25. septembril, kui sõidetakse kvalifikatsioonid ja selgitatakse välja need riigid, kes hakkavad pühapäeval Chamberlain'i karika eest võistlema.