3x3 koondise võiduviske tabanud Laane: see on suur sõna

Otsustavas alagrupikohtumises alistas Eesti koondis Sloveenia 19:17. Otsustava võiduviske tabas lisaajal Rait-Riivo Laane.

"Ma arvan, et see on suur sõna, et oleme kaheksa hulgas. Igal juhul kõva. Süües kasvab isu ja loodan, et purjetame veel kõrgemale," tõdes võiduviske tabanud Laane pärast kohtumist.

Eesti mängis täna Sloveenia vastu ühemehelises enamuses, kuid sellest hoolimata suutis Sloveenia mängus sees olla lõpuni välja. "Tegelikult me teadsime, et ainuke viis, kuidas nad saavad mängu tagasi, on kaugvisked. Oli ka näha, et kolm-neli apsakat, mis me tegime, karistati nende poolt kohe ära. Need eksimused, mis sisse tulid, õnneks ei maksnud meile mängu. Lõpp on alati loterii."

Eesti kohtub EM-i veerandfinaalis Venemaaga. Mäng algab pühapäeval kell 16:35.