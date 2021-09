Lips 3x3 EM-ist: mida kaugemale profitiimi loomist lükkame, seda raskemaks läheb

"Tulemus on ikka pettumus. Vahet pole, kui kaugele sa jõuad, aga kui lõpetad mängu kaotusega, jääb mõru maik suhu. Need kergemad punktid tulid neil selle pealt, et nad on seda mängu mänginud – olümpiahõbe ikkagi. See mängu teine pool on alati loto. See oli mängumeeste aeg ja nemad panid kotti," tõdes pärast kohtumist Eesti koondise mängija Karl Johan Lips.

Eesti koondis oli EM-i finaalturniirile jõudnud meeskondadest ainus, kes ei tegele alaga igapäevaselt professionaalselt. "Me mängisime kõigiga võrdne-võrdsega. See näitab, mis võiks olla, kui oleks neli meest, kes tegeleks sellega aastaringselt ja kui keegi oleks seda valmis sponsoreerima. Ma arvan, et meie tiimi keskmine tase on tegelikult isegi madalamal kui see tulemus. EM-ilt jäi välja meeskondi, kes on profid. Mida kaugemale me selle loomist lükkame, seda raskemaks meil läheb," rääkis Lips profitiimi loomise vajalikkusest.