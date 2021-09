3x3 koondise peatreener: selline tegevus on jätkusuutlik mingi tasemeni

Koondise peatreeneri Siim Raudla sõnul pääses turniiril lõpuks maksvusele vastaste kogemus. Kõik tiimid peale Eesti on Pariisis 3x3 profimängijatega.

"Nemad on neli aastat seda programmi teinud samade meestega, nad tulid olümpial hõbedale ja lõpuks võib vist taas tõdeda, et see pääses maksvusele. Meil jääb üleüldiselt puudu sellest, et me pole nendes olukordades piisavalt olnud. Venelased on neid läbi mänginud kordi ja kordi. Meie jaoks on sellised mängud haruldus. Sealt see vahe välja lööbki," rääkis pärast kohtumist Eesti koondise peatreener Siim Raudla.

Eesti korvpallis on juba aastaid räägitud 3x3 profimeeskonna loomise vajalikkusest, ent seni pole keegi projektile õlga alla pannud. "Kõigepealt võtan ma mütsi maha nende meeste ees, et nad kahe saalihooaja vahel tahtsid ja viitsisid seda asja kaasa teha. Ma ütlesin enne turniiri, et siin näeme ära, kas selline tegevus on jätkusuutlik ja ma arvan nüüd, et see on jätkusuutlik mingi tasemeni," arutles Raudla. "Ma arvan, et see tase on selline, mida me täna nägime. Mängisime oma mängu siin turniiril välja, aga kui me tahame suuremat mängu mängida, siis peame hakkama midagi suuremat ja süsteemsemat ette võtma."

Eesti koondis mängis Pariisis koosseisus Rait-Riivo Laane, Karl Johan Lips, Oliver Metsalu ja Jaan Puidet.